Junts per Catalunya busca incluir la investidura telemática en el reglamento del Parlament

Junts per Catalunya quiere abrir el debate sobre el reglamento que rige la Cámara catalana para “ajustarlo a las situaciones actuales” e incluir, entre otras cosas, la posibilidad de que se invista de manera telemática al presidente de la Generalitat. Sería un traje a medida para el expresidente Carles Puigdemont. El grupo ha enviado hoy una comunicación a los otros partidos con representación en la Cámara para invitarlos crear una ponencia parlamentaria conjunta y decidir entre todos el nuevo texto.

Para que la reforma tire adelante debe contar con el apoyo de al menos otro grupo parlamentario, algo que desde Junts per Catalunya ven factible. La llamada llista del president no ha querido proponer un texto base sino que deja la posibilidad abierta a que se llegue a un borrador entre todos los grupos. De ahí que Junts per Catalunya recuerde que el cambio en el texto es la oportunidad para regularizar los subgrupos parlamentarios y modificar el periodo de vacaciones de verano para así intentar ganarse el favor de las otras formaciones.

El reglamento del Parlament ha centrado en los últimos meses el centro del debate en la política catalana. La situación judicial de varios diputados independentistas y la forma como podrían ejercer sus derechos políticos siempre chocaron con el texto y la interpretación hecha por los letrados. Cuando Junts per Catalunya y Esquerra intentaron cambiar la ley de Presidencia para permitir que el expresidente Carles Puigdemont fuera investido a distancia, el Consell de Garantías Estatutarias dictaminó que primero se tenía que cambiar el reglamento.

Los republicanos apoyaron en su día la reforma de la ley de presidencia pero no promovieron la reforma legislativa. Fuentes de la formación aseguran que ERC no se cerrará en banda y ve posibilidades de participar si finalmente se trata de una ponencia conjunta. Las fuerzas constitucionalistas han descartado permitir que se realice un cambio que permita la investidura telemática.