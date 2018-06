Cuatro condenados a 37 años por prostituir a tres mujeres con vudú

Unas víctimas que no eran conscientes de su condición

Las tres mujeres que fueron obligadas a prostituirse sufrieron un auténtico calvario, del que no eran conscientes. Así lo manifestaron los peritos que declararon en el juicio, donde las psicólogas forenses explicaron que las víctimas “no querían defraudar a las personas que las habían traído” y que arrastraban incluso “un sentimiento de culpa” por el que se sentían responsables de lo que les estaba ocurriendo. “Estas mujeres no sienten animadversión hacia las personas que las han traído. Parecían tener un sentimiento de lealtad y tener conciencia de estar obligadas a pagar la deuda que habían asumido, aunque no tenían capacidad para comprender la magnitud de la misma”, recogen los magistrados de la Audiencia Provincial.

Un hecho que agravaba su situación era la falta de apoyos en España y las continuas amenazas de que sus familiares sufrieran daños “utilizando el vudú como instrumento de coerción”.

El peritaje de una de las menores refuerza el sentimiento de culpa de las mujeres: “Ella sabía que tenía una deuda que tenía que pagar y que si no lo hacía le pasarían cosas negativas y eso la tenía angustiada”, afirmaron los peritos. “Ha costado mucho que asumiera su condición de víctima. La responsabilidad asumida con el vudú ha tenido mucha fuerza y piensa que si no cumple lo que ha jurado va a morir”, añade el fallo. Esta mujer sufría “un importante embotamiento emocional”, que le impedía comprender su situación, lo que desembocó en un trastorno de estrés postraumático. Los forenses negaron que hubiera fabulación en su relato.