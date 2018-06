Al Parlament se le acumula el trabajo

El Parlament se constituyó el 17 de enero, pero su funcionamiento ordinario no ha arrancado hasta hace bien poco porque el retraso en la investidura y los debates fallidos con Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turrull, ha provocado un efecto dominó.

Hasta que no se elige el president no se forma Govern ni se determinan el número y el ámbito de las comisiones legislativas, de manera que como Quim Torra no recibió el apoyo de la Cámara hasta el 14 de mayo, la actividad ha estado paralizada más de cuatro meses. Sin embargo, la oposición no ha estado parada en este tiempo y ha ido registrando todo tipo de iniciativas, de manera que se ha generado un atasco considerable que habrá que desembozar en los próximos meses.

Las cifras de esa acumulación son bastante elocuentes sobre los deberes que tiene el Parlament pendientes de resolver: 463 preguntas al Govern para responder oralmente en comisión, 180 propuestas de resolución que habrán de debatirse en el Pleno o en las comisiones correspondientes sobre los temas más variados, 64 solicitudes de comparecencia en comisión y nueve proposiciones de ley.

Habrán de pasar unos días para empezar a dar salida a todos estos deberes, porque los consejeros tomaron posesión el 2 de junio y aún están nombrando a los cargos de sus departamentos, por lo que difícilmente pueden responder a las cuestiones más diversas por las que pregunta la oposición: desde la falta de consenso para la construcción de un instituto en Mollerussa, hasta el brote de sarna detectado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, las retribuciones de Pilar Rahola por sus apariciones en TV3 o el presupuesto destinado a luchar contra la avispa asiática. La inmensa mayoría de esas preguntas orales han sido presentadas por Ciudadanos.

Con las propuestas de resolución hay más pluralidad. Son pronunciamientos que realiza el Pleno del Parlament o la comisión correspondiente, pero que han de pasar primero el filtro de la Mesa para su admisión y tramitación. De las 180 peticiones registradas, Ciudadanos vuelve a ser el grupo que más cuestiones ha planteado, aunque aquí se observa también una notable actividad de los diputados socialistas y, en menor medida, de los diputados de Catalunya En Comú-Podem, que plantean a la Cámara que se haga un pronunciamiento institucional de cuestiones como la protección del coral rojo o los enseres de plástico de un solo uso o la pineda de Gori, en Palamós. En el caso de la formación naranja, algunas propuestas de resolución son sumamente localistas, como el servicio de pediatría de 24 horas en Sant Cugat del Vallès.

Sorprende la mínima actividad del PP, con cuatro diputados, así como de la CUP, que en este tiempo no ha presentado ninguna iniciativa parlamentaria que esté pendiente de tramitación, al margen de las resoluciones de los Plenos que se votaron semanas atrás. El grupo de Junts per Catalunya y de Esquerra parecen ajenos a la actividad del Parlament y no han registrado iniciativas en esa línea.

De las proposiciones de ley pendientes de empezar a tramitarse destaca la del PSC sobre ley electoral o la del malbaratamiento alimentario, mientras que el PP pretende una nueva regulación de la enseñanza plurilingüe en Cataluña y los comunes quieren que se modifique la actual ley de comercios, servicios y ferias.