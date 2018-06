La antigua fábrica de Ca l’Alier renace como centro referente en ‘smart cities’

Un antes y un después: de las ruinas de una fábrica antigua en el Poblenou a un centro de innovación urbana que pretende ser un referente para las soluciones de smart city. La fábrica Ca l'Alier, una de las representantes de la Barcelona industrial junto con La Escocesa o la Oliva Artés, ha renacido en un barrio que reivindica su patrimonio y que quiere modernizarse para extender el proyecto del 22@.

Ca l'Alier es una histórica fábrica téxtil que fue devorada por las llamas en 2005 y 2007 y que hasta ahora presentaba un estado de gran abandono. Tras un acuerdo del Gobierno de Xavier Trías y la multinacional Cisco, y tras cuatro años de obras, el ahora primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha dado por finalizadas las obras este jueves. El inmueble, que pondrá en marcha su actividad en noviembre coincidiendo con la Smart City World Congress, albergará el Centro de Innovación Urbana de Barcelona y estará gestionado por la fundación Barcelona Instute of Technology for the Habitat (BIT Habitat).

Con la presencia de Cisco, una multinacional dedicada a las telecomunicaciones que ocupará un tercio del espacio para desarrollar soluciones del Internet de las Cosas y las ciudades inteligentes, el Ayuntamiento pretende impulsar la llegada de emprendedores, empresas locales, universidades y centros de investigación. La fábrica rehabilitada se completa con un espacio ajardinado que conectará con la calle Cristóbal de Moura, una futura zona verde.

Pisarello ha asegurado que Ca l'Alier es "una pequeña pieza de un proyecto más ambicioso que es el relanzamiento del 22@", el distrito de innovación de la capital catalana, y "un pequeño paso" para conseguir que Barcelona sea "una ciudad de referencia en innovación urbana". El teniente de alcalde ha celebrado la implicación de Cisco, un socio del Ayuntamiento en la rehabilitación de la fábrica. "Sin una empresa grande es más difícil que puedan operar las pequeñas y medianas empresas y el mundo tecnológico e investigador", ha destacado.

El edificio, transformado completamente en el ámbito de la sostenibilidad por Schneider Electric, cuenta con las soluciones de última generación para convertir la fábrica en un referente en cuanto a eficiencia energética.