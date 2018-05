Ahora Madrid rechaza pactar la reforma de la Cuesta de Moyano

Ahora Madrid, la coalición que lidera la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, rechazó este miércoles convocar una mesa de trabajo que en cinco meses adopte medidas para proteger e impulsar la Cuesta de Moyano, y que reúna a los partidos y a los libreros. La propuesta fue presentada por la socialista Mar Espinar, quien logró la mayoría en el pleno gracias los votos del PP y Ciudadanos.

Espinar denunció los retrasos en la ejecución de la reforma de la calle, y que el gobierno no está atendiendo las peticiones de los libreros, preocupados por el canon de las casetas. En opinión de Espinar, los libreros necesitan claridad, y la Cuesta de Moyano un plan de reforma integral que potencie el espacio de cara a la candidatura del eje Prado-Recoletos como Patrimonio del Unesco.

“Tolerancia cero con el postureo progre”, lanzó la socialista, y agregó que el proyecto de cafetería cultural no ha sido consensuado ni con los libreros ni con la oposición. La alcaldesa ha dicho que la cafetería se va a otorgar en concesión a una empresa con un pliego que estará adjudicado en un plazo de nueve meses.

Por parte de Ciudadanos, la edil Sofía Miranda recordó que el Gobierno municipal lleva un retraso de más de un año en las obras de la cafetería cultural y pidió al gobierno municipal que hable con los libreros para ver sus necesidades. "Es necesario escuchar a los implicados", pidió la edil de la formación naranja. Mientras que la concejal del PP Isabel Rosell insistió en que el ejecutivo de Ahora Madrid debería reunirse con los libreros para conocer sus necesidades, y pidió a la regidora más información sobre el café literario.

Carmena, que es también delegada de Cultura, dijo que el PSOE no preguntó en las comisiones municipales y que Espinar no acudió al último encuentro sobre el asunto. Aun así, añadió que asume "al 100%" toda la ponencia de Mar Espinar y sus reivindicaciones para la Cuesta de Moyano. Durante la votación, no obstante, se mostró sorprendida cuando la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, rechazó la propuesta del PSOE. A la alcaldesa le pareció “perfecta”, dijo, pero su grupo la rechazó.