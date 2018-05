Albert Rivera denuncia nuevas pintadas amenazadoras en la tienda de su madre

"Ciudadanos = Fascistas". Con esta pintada ha aparecido este lunes la persiana de la tienda de la madre de Albert Rivera en Granollers (Barcelona) según ha publicado el líder del partido naranja en un mensaje en su cuenta de Twitter. Rivera advierte en su escrito que "los fascistas intensifican su violencia señalando comercios, sedes y hogares de las familias de los que defendemos la democracia y el Estado de derecho". ADemás, Rivera llama racista a Quim Torra, presidente de la Generalitat: "Abandonar a los catalanes en manos del racista Torra sería imperdonable".

Así ha aparecido la tienda de mi madre. Los fascistas intensifican su violencia señalando comercios, sedes y hogares de las familias de los que defendemos la democracia y el Estado de derecho. Abandonar a los catalanes en manos del racista Torra sería imperdonable #NoNosCallaran pic.twitter.com/SZbbOF2onB — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 30 de maig de 2018

"He hablado con mi madre hace un rato y la gente que se levanta a las 7 para trabajar no tiene por qué encontrarse eso", ha dicho Albert Rivera este lunes por la mañana en una entrevista en la Cope. "Pintan ya cada semana. Hoy ha sido llamándonos nazis, cuando quienes hacían eso de señalar comercios eran precisamente los nazis", ha añadido. Y ha vuelto a insistir en la aplicación del artículo 155 de la Constitución como la solución a estos ataques: "Hay que hablar de cómo extender el 155 y garantizar un mínimo de convivencia. No abandonemos Cataluña por el follón partidista o por ser presidente por un día", ha declarado.

No es la primera vez que el negocio de la madre de Rivera aparece con pintadas amenazadoras o insultantes. "El nacionalismo es una amenaza a la convivencia", dijo en enero de este año, cuando la tienda apareció con un lazo amarillo pintado en la persiana. Antes, en septiembre del año pasado, también apareció una pintada con el mensaje: "Cs, no es vuestra tierra ni vuestra lucha".