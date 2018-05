Madrid tiene más de 30.000 parados en el sector de la construcción

La propuesta que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena transmitió ayer a la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, para que permita contratar a inmigrantes sin papeles temporalmente en la construcción ha dejado bastante sorprendido a la mayoría del sector.

Francisco Ruano, presidente de la Asociación de empresas de la Construcción de Madrid (AECOM) dice que la alcaldesa no está del todo bien informada. “A consecuencias de la crisis, el sector ha perdido 1,5 millones de trabajadores, muchos de ellos cualificados”, empieza. Trabajadores que o se han jubilado o se han marchado de España o han cambiado de sector.

“El pequeño repunte que está habiendo desde hace un par de años, que está muy centralizado en Madrid, puede que, en determinados oficios, esté causando problemas para obtener trabajadores, pero de ahí a decir que hay falta de mano de obra, desde luego no tengo constancia”.

El peor mes en términos de parados en el sector en Madrid, fue febrero de 2010. 82.939 personas buscaban trabajo en la construcción entonces. En estos ocho años, ha habido una caída notable de parados. La última cifra, de abril de 2018, era de 31.649. Sin embargo, muchos de ellos no sirven para un sector que busca a trabajadores cualificados.

“La alcaldesa está mal informada”, interviene Enrique Corral, responsable de la Fundación Laboral de la Construcción, de AECOM. “Cada vez más, el sector de la construcción se tecnifica y necesita trabajadores cualificados”, explica. Informa de que la Fundación el año pasado formó en Madrid a 7.100 alumnos en sus centros de Vicálvaro y Móstoles, de los cuales el 70% hicieron un curso de prevención de riesgos, obligatorio para ejercer en el sector. El resto hizo algún curso de formación en oficios, pues también es obligatorio disponer de un título que acredite la cualificación para poder ejercer.

Mariano Hoya, secretario general de Industria, Construcción y Agro de UGT Madrid opina que Carmena “desconoce el sector de la construcción”. “No es consciente de la gran transformación que se ha dado en el sector ni de que es un sector de niveles de accidentalidad elevadísimos que necesita de trabajadores cualificados, con derechos y con una formación en seguridad adecuada. Lo que necesita es a trabajadores formados y con derechos”. Y añade: “Las empresas de las obras en marcha no nos trasladan que tengan problemas para encontrar trabajadores”.

Muchos de los empleados del sector de la construcción son extranjeros. En los cursos de formación de la Fundación Laboral de la Construcción son de fuera, especialmente en Madrid. Mientras que en España alrededor del 12% de los alumnos no son españoles, el porcentaje en la región sube al 25%.

Para Daniel Cuervo, director gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), “efectivamente hay un problema de mano de obra cualificada. La medida que propone Carmena está bien, pero no vale una mano de obra cualquiera que no esté cualificada. Faltan caravisteros, yeseros, encofradores, ferrallistas. Carmena no miente. Nosotros llevamos 6 meses diciéndolo, y por desgracia las administraciones no se han preparado para abodar la situación”.

Daniel Barragán, secretario de acción sindical de CC OO de la Construcción y Servicios, afirma que “trabajadores regularizados hay muchos y hay un paro muy elevado, pero sí que es verdad que faltan trabajadores cualificados”.