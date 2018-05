El “espectáculo” de la Diputación de Lugo acaba con Martínez expulsado

“Que no me voy, avise a la Guardia Civil”, ha clamado esta mañana el diputado no adscrito y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, al presidente de la diputación de Lugo, el socialista Darío Campos, cuando este ha ordenado su expulsión del pleno provincial. A las primeras de cambio, en el primer punto del orden del día donde se debatía sobre la Relación de Puestos de Trabajo se producía el enfrentamiento, cuando el diputado de Personal, Miguel Ángel Sotuela, aseguró que en el anterior pleno donde se debatía sobre lo mismo Martínez, hasta hace menos de un mes exvicepresidente con Campos, votaba en contra para forzar su expulsión del PSOE.

En el relato, Sotuela también se ha referido al sueldo que pretende Martínez en la sociedad del suelo (Suplusa) que preside, 57.000 euros. Y esto le ha valido al alcalde de Becerreá para pedir la palabra por alusiones. En reiteradas ocasiones se la ha negado el presidente. “Señor diputado”, trataba de terciar Campos, a lo que Martínez se enrocaba: “no hay problema ninguno para debatir sobre el sueldo de Suplusa. Todavía no cobro nada”. “Se va fuera”, intercalaba el presidente.

En numerosas ocasiones, le ha pedido Darío Campos que se fuera del pleno: “Le avisé tres veces, retírese del pleno”. “Esto es increíble”, replicaba Martínez, para espetarle finalmente: “No me voy, avise a la Guardia Civil”. La sesión ha continuado, aunque Campos ya le había objetado que no podría participar en los debates, ni en las votaciones, y al final, con Martínez increpándolo, ha acabado ordenando a dos agentes de seguridad que lo sacasen del pleno para poner fin a lo que ha definido como todo un "espectáculo".

Finalmente, el punto que se debatía se ha aprobado con los votos a favor del gobierno provincial (10 diputados), más dos del BNG y la abstención del grupo mayoritario del PP con 12 diputados. Martínez iba a votar en contra pero ya no se ha contabilizado su voto.

La mayoría del gobierno local en Becerreá se pasa al grupo de no adscritos El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha avanzando hoy que se va a volver a presentar a la alcaldía al abrigo de una candidatura “independiente”. Anticipaba sus intenciones, luego de anunciar que “una vez que el partido socialista toma la decisión de expulsión e iniciar el expediente de expulsión (luego de votar con el PP en la diputación de Lugo) yo tengo que informar al grupo municipal y a los militantes de que no voy a recurrir”. Es por ello, que a partir del próximo pleno municipal (del jueves seis de junio) de la próxima semana tanto él como seis concejales de ocho (del partido socialista) se pasarán al grupo de no adscritos. Así el PSOE quedaría reducido a una concejala. “En el grupo municipal, de ocho concejales me acompañan siete al grupo de no adscritos. También va a haber un número importante de militantes (del PSOE que son sobre medio centenar en Becerreá) que se van a dar de baja”, ha avanzado. Esto no le va a impedir volver a presentarse a la reelección, “en principio en una lista independiente”, para añadir seguidamente que “sí esa lista independiente además se puede unir a otras listas independientes de la provincia de Lugo mucho mejor porque también podemos optar a tener representantes en la diputación, por lo menos por un par de partidos judiciales”, augura. “Es el estado de opinión de un grupo importante de gente, y el futuro decidirá”, zanjaba. En tanto, el secretario provincial del PSOE, Álvaro Santos, ha dado “muchos ánimos” a la concejala que se queda en el grupo municipal socialista, Ana Rubinos que iba como ocho en las pasadas municipales. “Esta concejala acaba de demostrar su firme compromiso con el partido socialista y con los ideales socialistas. Sigue habiendo partido socialista en Becerreá y seguiremos trabajando para que haya una candidatura en las mismas municipales y que el partido socialista obtenga un buen resultado”, zanjaba Santos.

Este ha sido el punto y final a la intervención de Manuel Martínez, como diputado no adscrito, en este pleno no exento, de nuevo, de polémica y evidenciando las tensión que existen entre el grupo socialista y quien fue el vicepresidente provincial, que ya en el segundo punto del orden del día cuando se le volvía a denegar la palabra acabó abandonando el salón de sesiones. Previamente al pleno, los socialistas anunciaban que iban a tratar de colar una moción de urgencia para la disolución de Suplusa, anunciando el grupo popular y Martínez que iban a votar en contra.

Darío Campos se ha amparado en que “en vez de adaptar los estatutos (de Suplusa) para poder seguir siendo medio propio de esta Diputación, lo que hace el consejo de administración es aprobar un sueldo para un presidente (Martínez) y un cargo de personal eventual (41.000)". "Dudamos de su legalidad”, ha concluido. Martínez, también antes de entrar a la tirante sesión, destacaba que el origen del “problema” está en Suplusa, y ha acusado al grupo socialista de querer “liquidarla” desde que él preside la sociedad del suelo.