Mapa para los últimos versos

“Hemos leído miles de libros; de cada autor, todo, incluso poemas en revistas o recitados en teatros; si no nos gustaba a los dos, el poeta no era seleccionado”, desvela Vicenç Altaió el sistema de elección de los integrantes de Mig segle de poesia catalana que pactó con Josep Maria Sala-Valldaura. Elegido el bardo en cuestión, “cada uno escogía tres poemas suyos, de los que nos quedábamos con uno y habitualmente coincidíamos mucho: como a mí me gusta lo oscuro y a él lo etnolingüístico, era fácil encontrar un poema que reuniera ambos aspectos”, dice Altaió. Sala-Valldaura autocalifica el tándem de “temerarios: hemos ido más allá de lo prudente, incluyendo autores muy coetáneos”. Así, el último representado en la antología es el veinteañero Guillem Gavaldà, nacido en Cerdanyola del Vallès en 1997. También es osada la decisión de reducir todos los autores a un solo poema, con el que buscaban “por un lado, que no hubiese jerarquías por el número y, luego, un equilibrio entre algo que lo representara bien y el relato que vamos explicando, como si el libro fuera una voz colectiva, el libro como sujeto colectivo de la poesía catalana”, resume Altaió. Para que no hubiera interferencias ni presiones de ningún tipo, mantuvieron en secreto su labor antológica. “El 99% nos dieron su confianza... y el 1% al final está ahí”, resumen.