Millo suspende una consulta en Sitges sobre la segregación de un barrio

El Ayuntamiento de Sitges (Garraf) ha suspendido la consulta popular prevista para este sábado sobre la segregación del barrio de Les Botiges, después del requerimiento de la Delegación del Gobierno, encabezada por Enric Millo, instando al Consistorio a no celebrarla, ya que considera que la votación se convocó prescindiendo del procedimiento jurídico y legal y sin la autorización previa del Gobierno central.

La consulta se organizó hace semanas para que los vecinos del núcleo de Les Botigues de Sitges se pronunciaran a favor o en contra de una posible segregación del municipio. "¿Está de acuerdo en que el núcleo de Les Botigues de Sitges se segregue del municipio y proponga su anexión al municipio de Castelldefels?". Esta era la pregunta que planteaba la consulta, abierta a unos 2.000 vecinos mayores de 16 años.

Pero a falta de 48 horas para colocar las urnas, el Ayuntamiento recibió un requerimiento de la Delegación del Gobierno ordenando la "inmediata suspensión" de la consulta. En un comunicado, la Delegación ha justificado que el Consistorio convocó la votación prescindiendo del procedimiento jurídico y legal y no tramitó la autorización previa por parte del Gobierno central, que debe ser emitida por el Consejo de Ministros. Y ha añadido que no valora el motivo de la consulta. "La Delegación del Gobierno no ha valorado si procede o no consultar sobre este tema en particular, sino que se trata de una cuestión de forma, ya que la misma se pretende realizar prescindiendo del procedimiento jurídico y legal vigente", ha apuntado en el comunicado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sitges ha manifestado su "total desacuerdo" con la interpretación que da al asunto la Delegación del Gobierno. En un comunicado, el consistorio asegura que ha seguido el procedimiento legal "con rigor y transparencia" a la hora de preparar el proceso participativo. Pese al desagrado y la "perplejidad" con el que se ha recibido el veto, el Ayuntamiento ha decidido acatar el mandato y suspender la consulta para no perjudicar a los trabajadores públicos ni a las personas que iban a trabajar en la organización del proceso.

El Ayuntamiento de Castelldefels ya había anunciado que iba a celebrar su propia consulta si llegaba el caso que la opción de la segregación de Sitges resultaba la opción preferida por los vecinos de Les Botigues. Desde el Consistorio de Castelldefels, a través del concejal de Participación Ciudadana Jordi Maresma, se había felicitado la gestión del asunto realizada por el equipo de Gobierno de Sitges, aplaudiendo una iniciativa que trataba de "dar voz" a la ciudadanía.

Seguirá en el alero, pues, conocer cuál es el sentimiento de arraigo de los vecinos de Les Botigues, que pertenecen administrativamente al municipio de Sitges, del que les separan casi 14 kilómetros y donde pagan sus impuestos, aunque habitualmente usan los servicios de Castelldefels, como escuelas y ambulatorios.