Ángel Garrido destituye a la cúpula de Sanidad

Los cambios que ha emprendido el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en su equipo de Gobierno se extienden a altos cargos de segundo nivel. Llaman la atención, sobre todo, las salidas que se han producido en la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero.Se cesa al viceconsejero de Sanidad Manuel Molina Múñoz; al director general de Coordinación para Asistencia Sanitaria, Cesar Pascual, y al secretario general técnico de la Consejería de Sanidad Javier Fernández Abad. Los tres están siendo investigados por el caso de las ambulancias Alerta por prevaricación administrativa, coacciones y amenazas.

La querella la interpuso la empresa de ambulancias y se basa en las grabaciones que realizaron en 2016 en las que los altos cargos de Sanidad intentaban convencer a los dueños de la compañía de que lo mejor para ellos era abandonar el contrato para el transporte urgente de pacientes a los hospitales públicos de la capital. Consideraban que no iban a poder cumplir las condiciones con la oferta económica que habían realizado (que fue de 72,5 millones de euros).

A pesar de esta circunstancia, Garrido ha asegurado en la rueda de prensa posterior al primer consejo de Gobierno que celebra con su nuevo equipo, que el caso de las ambulancias no tiene nada que ver en las salidas. "Se piensa en que puede ser el mejor gobierno y no quisiera destacar ninguna razón concreta. No hay ninguna razón en particular", ha respondido.

De Sanidad ha salido también la directora general de Planificación, Investigación y Formación, Miriam Rabaneda Gudiel, que ha pasado a ser nombrada viceconsejera de Politicas Sociales y Familia, y el viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria Fernando Prados Roa,que ahora será viceconsejero de Sanidad.