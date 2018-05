Voces de mujer y rock de imitación

Tras el ajetreo de las fiestas patronales, con sus verbenas, fiestas y conciertos por las calles de Madrid, los escenarios de la capital se colman de mujeres elegantes y sutiles. Por la vía del jazz, el quinteto de la saxofonista madrileña afincada en Nueva York, Berta Romero, hará las delicias mañana en Clamores (19.00. 17 euros) a los amantes del género en la presentación de su disco, Little Steps, que ha cosechado los mejores elogios en la ciudad de los rascacielos. Dos grandes voces femeninas estarán hoy (21.00. 15 euros) y mañana (21.00. 15 euros) por separado en el Bogui. Se trata, por este orden, de la española Irene Alman, que estará acompañada por el maestro de la guitarra de jazz Israel Sandoval; y la lituana Viktovija Pilatovic, referente del jazz vocal europeo.

La canción española puesta al día, con cierto glamur y fina emoción, es la marca de Pasión Vega, que hoy (20.30), mañana (20.00) y el domingo (19.00) continúa en el Teatro Gran Vía (desde 26 euros), desbrozando los misterios de 40 quilates, su último disco, con invitados sorpresa. La gallega Mercedes Peón supedita todo su conocimiento de la tradición musical de su tierra, a la electrónica más vanguardista. Su reciente disco, Deixaas, donde parece que el pasado ancestral de gaitas y panderetas, y el futuro de loops, bucles y repeticiones digitales, se citan en el presente, será el objeto de su concierto mañana (20.00. 10 euros) en el Teatro Conde Duque.

Una vez más, el estruendo del rock se cita el sábado en La Riviera (18.00. Desde 15 euros) en el festival Monster Of Rock, donde siete grupos rendirán tributo a las bandas que les inspiran. Así, Nice Boys harán de Guns’ N’Roses; 666, de Iron Maiden, Killers Queens, de Queen; Thunderstruck, de AC/DC; Black Horsesmen, de Metallica; Arma Joven, de Bon Jovi; y Kiss My Ass, de Kiss. Una manera inocente de consolarse ante la imposibilidad ya de ver a algunas de las bandas verdaderas. Además, vuelve esta noche a Madrid (But, 20.00. 15 euros) tras años de inactividad por estos pagos, el grupo navarro de punk ochentero Lendakaris Muertos dispuestos a mostrar la energía de su reciente disco, Podrán cortar la droga, pero no la primavera. De los ochenta parece también rescatado el cartel que esta noche junta en Mon (19.00. 25 euros) a figuras del techno pop de esa época, y que entonces no solían coincidir: Azul y Negro, Aviador Dro, Esplendor Geométrico y Flash Zero.

La canción de autor cuenta hoy, en su faceta más seria, con Frank Fernández en Joy (20.00. 15 euros), y en su faceta más bromista e irónica, con Mundo Chillón en el Berlín (21.00. 8 euros).

En el Central continúa hasta el domingo (21.00 18 euros) la tanda de conciertos que inició el lunes el más que veterano Pedro Iturralde, figura universal del saxo y el clarinete y reconocido como pionero en arrimar el jazz al flamenco hace más de medio siglo. El saxo es también el instrumento de Bob Sands, que mañana en el Berlín (23.00. 15 euros), pone su Big Band al servicio del crooner Quique Gómez, para rendir homenaje al genial Frank Sinatra.

Crooner más personal y a la española, es el carismático Zenet, el también actor y pintor malagueño, que hoy y mañana en Galileo Galilei (21.00. 20 euros) vuelve con las canciones de Si sucede, conviene, considerado el mejor disco de jazz patrio de 2017 por la asociación de discográficas españolas independientes.