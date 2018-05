El PSOE, preocupado por los recortes en las cuentas de 2018

El PSOE, socio de investidura de Manuela Carmena, se acerca a la presentación del documento definitivo de los presupuestos municipales de 2018 con "preocupación". Los ediles socialistas, cuyo voto es clave para aprobar las cuentas, todavía no han tomado una decisión oficial, pero en el partido aseguran que decidirán en función de los recortes que recoja ese documento. Los socialistas apuntan a que el plan financiero acordado en 2017 con el PP, tras dos años de baja ejecución de inversiones, dificulta la elaboración de un texto satisfactorio.

El calendario municipal prevé que a lo largo de esta o la próxima semana el gobierno de Ahora Madrid presente su plan presupuestario de 2018. El Ayuntamiento lleva casi cinco meses de prórroga, condicionado por los enfrentamientos internos a la coalición de gobierno y un borrador que difícilmente agrade a todos los ediles (20) de Ahora Madrid. Tras los recortes del año pasado (unos 500 millones), adoptados para reconducir el gasto dentro de los márgenes de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y después de un acuerdo firmado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el ejecutivo local se acerca a aprobar otros 200 millones de correcciones.

Este escenario incomoda al PSOE. El año pasado, debido a la política económica del equipo de Carmena, ya vio como la mayoría de iniciativas incluidas en los 100 millones de acuerdos fijados con Ahora Madrid se quedaron en papel mojado. Ahora, el concejal de Economía, Jorge García Castaño, afirma que la aprobación de las cuentas de 2018 depende del voto del PSOE. Pero los socialistas contestan que aún no tienen un documento definitivo y que cuando dispongan de él sabrán si apoyarlo o no.

Acuerdo sobre las inversiones del remanente Este año el gobierno de Ahora Madrid pretende recaudar unos 700 millones de euros del remanente de tesorería de 2017, para destinarlos a inversiones sostenibles. En ese plan, el ejecutivo de Manuela Carmena contará con el apoyo de los socialistas, según pudo saber este diario. Cada paquete de inversión deberá, no obstante, pasar antes por la comisión de Economía y el pleno. Los equilibrios políticos obligan al gobierno local a buscar siempre el apoyo de los ediles del PSOE (o del PP) para alcanzar la mayoría.

La portavoz socialista Purificación Causapié mostró su interés en conocer esa propuesta presupuestaria el pasado 15 de mayo, durante los actos de San Isidro. "Desde esa perspectiva de análisis y de estudio, tomaremos las decisiones que consideremos oportunas", dijo. Este miércoles, preguntada por EL PAÍS, la edil mantuvo esa posición: "Hemos tenido alguna información, pero el proyecto final lo están cerrando ahora. Yo quiero ver el definitivo".

A la espera de que se anuncie ese texto, el grupo socialista aún no ha votado su posición, añadió Causapié. "Hasta que no se presente el presupuesto, el partido no va a tomar una decisión. Queremos la seguridad de que todos los miembros de Ahora Madrid estén a favor del texto. Y el hecho de que aún no haya pasado en junta de gobierno nos genera mucha incertidumbre", agregó.

En los últimos meses, el sector radical del equipo de Ahora Madrid, formado por Ganemos e IU, manifestó en reiteradas ocasiones su negativa a aprobar unas nuevas cuentas que acataran el acuerdo firmado en 2017 con Montoro. El delegado de Economía, no obstante, aseguró la semana pasada que ya habían llegado a un acuerdo y que existía "unidad" al respecto. Los socialistas muestran cautela y exigen ver ese acuerdo negro sobre blanco.

De mantenerse la prórroga presupuestaria, el gobierno asegurará el pago a los funcionarios y la casi totalidad de las operaciones financieras, pero tendrá más dificultades para adjudicar contratos y subvenciones. Esas operaciones deberán pasar por el pleno, lo que en definitiva reforzará el control de la oposición, pero ralentizará la ejecución de inversiones que ya registran índices muy bajos de concreción (solo el 33% del previsto el pasado año).

Sea como fuere, tras la presentación del texto definitivo de 2018, la pelota pasará en el tejado socialista. Y ya hay quien asegura que las "promesas incumplidas del año pasado y los errores en la gestión de Ahora Madrid pesan y pesarán".