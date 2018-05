El Gobierno organiza el acto de la toma de posesión contra el criterio de Torra

La vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y supervisor de la aplicación del artículo 155, están organizando el acto de la toma de posesión de Quim Torra como nuevo president. Tras la firma del Rey Felipe VI del Real Decreto del nombramiento, la designación culminará en la ceremonia de posesión que tradicionalmente se celebra con solemnidad en el Palau de la Generalitat. Torra ya ha advertido esta mañana de que la "polémica" estaba servida porque no debería ser el Gobierno central el responsable del acto.

La fecha de la ceremonia todavía no está fijada pero podría celebrarse este miércoles o el jueves. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Torra ha expresado su rechazo al papel que se ha atribuido el Gobierno central, que, en aplicación del artículo 155, dirige ahora la Generalitat. Tradicionalmente, el acto lo organizaba el Departamento de Presidencia. "¿Qué le parece que me la ponga la medalla Rajoy? Nosotros queremos un acto muy sencillo que constate la situación de tristeza que vivimos", ha señalado Torra en alusión a que la tradición dice que el presidente saliente es el que simbólicamente cede a su sucesor la Medalla de la Generalitat.

En 2003, hubo una excepción cuando Jordi Pujol rechazó seguir el protocolo con su heredero en el cargo, el presidente Pasqual Maragall. Fue Ernest Benach, presidente del Parlament, quien colocó la insignia al político socialista. "¿Que lo haga Roger Torrent?", se ha preguntado Torra en referencia al actual presidente de la Cámara. "Torrent tiene que estar en el acto al igual que mi familia", ha dicho liberándole de ese protocolo. "Queremos un acto íntimo, discreto que tiene que marcar la pauta de los gestos simbólicos. El tema no es la medalla. El tema es que lo organice el Gobierno de Madrid".

Queremos un acto sencillo que constate la tristeza que vivimos", afirma el presidente electo

Con toda probabilidad, el acto será más discreto y menos solemne que en las anteriores ocasiones. El Gobierno central no ocultó su irritación en la ceremonia en que Carles Puigdemont tomó posesión de cargo en enero de 2016. El expresident no mencionó en su promesa ni al Rey ni a la Constitución y solo, a preguntas de la presidenta del Parlament Carme Forcadell, mostró "fidelidad al pueblo de Cataluña, representado en el Parlament". Torra ha asegurado en Berlín que utilizará la misma fórmula que empleó Puigdemont en su momento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió una sentencia en mayo de 2016 en la que aseguraba que el expresident no tenía "obligación" legal a acatar la Carta Magna porque nada dice sobre ello ni la Ley del President, ni la del Govern ni el reglamento de la Cámara.