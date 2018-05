Nuevo presidente en Cataluña: últimas noticias de Quim Torra en directo

EL PAÍS

Ahora Quim Torra saluda a los miembros de la Mesa del Parlament, al presidente del Parlament y se dirige a la Cámara, algo que no es habitual habitual, informa Pere Ríos. "Muy brevemente quiero agradecer a todos la votación, y agradecerle al presidente Puigdemont por su generosidad. Quiero decirle desde aquí que lo vamos a investir, porque es uno de los objetivos que nos hemos propuesto. Quiero agradecer al grupo parlamentario que me ha apoyado. Han sido unos meses apasionantes. Siempre me he sentido muy acompañado. Muchas gracias. Compañeros de ERC, primero, perdón por haberme olvidado de ustedes en el turno de réplica, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Haremos una República catalana. Quiero también dar las gracias a mi familia, que están hoy aquí y sin los cuales yo no sería el que soy, y al pueblo de Cataluña, al que me gustaría acabar diciéndole unas palabras que para mí han representado mucho en mi trayectoria, y que me gustaría que la Cámara compartiese conmigo: Viva Cataluña libre". Así termina su intervención.