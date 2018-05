Nuevo presidente en Cataluña: últimas noticias de Quim Torra en directo

EL PAÍS

"Si uno se va a la campa de San isidro y dice unas determinadas cosas... la verdad es que no estamos para fiestas. Espero que de aquí al jueves Albert Rivera matice", dice Martínez Maíllo. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha considerado que salir corriendo de Cataluña y dejar "desamparados" a los catalanes no separatistas no es la solución y ha anunciado que en su próxima reunión pedirá a Mariano Rajoy "soluciones" y que "rectifique". "No caben los 155 preventivos", recuerda Martínez Maíllo. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/996360311203598336