Pacheco pide la libertad de los líderes independentistas pero evita llamarlos “presos políticos”

"No quiero entrar en cuestiones de semántica, pero creo que [los líderes independentistas] no deberían estar en la cárcel". Javier Pacheco, secretario general de la federación de CC OO en Cataluña, ha querido este miércoles zanjar así la polémica sobre la posición del sindicato mayoritario en Cataluña acerca de la prisión preventiva en la que se encuentran los seis exconsejeros del último Gobierno catalán, la expresidenta del Parlament y los presidentes de las dos principales entidades soberanistas. La participación del sindicato en la manifestación que pedía su libertad, del pasado 15 de abril, dividió al sindicato y lo confrontó con las demás federaciones de España. A pesar de que el secretario general de CC OO, Unai Sordo, afirmó que en España no hay presos políticos, Pacheco no ha querido entrar "en las denominaciones" y se ha limitado a pedir un Gobierno efectivo en Cataluña.

En un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona, en el que Pacheco ha pronunciado una conferencia como invitado, el secretario general de CC OO Cataluña ha defendido que los presos salgan en libertad para que, como "interlocutores" de la sociedad, ayuden a buscar una salida a la crisis política. Pachecho ha considerado que "evidentemente hay una desproporción en la interpretación judicial" del procés, y ha recordado que el sindicato ya avisó de que la prisión preventiva de los Jordis "es una bestialidad, porque debilita la calidad democrática".

A pesar de estas consideraciones, Pacheco ha definido los presos políticos como "personas privadas de libertad en un contexto dictatorial", y ha rechazado calificar de esta manera a los líderes independentistas. "El problema no es la denominación", ha indicado, para añadir después que lo urgente es la constitución de un Gobierno que ponga fina a la etapa "teledirigida" por el 155, "meramente administrativa" y que no permite llevar a cabo políticas concretas.

En este sentido, Pacheco ha reivindicado que el contexto de recuperación económica en el que se encuentra España es el mejor momento para aumentar salarios y combatir la desigualdad, y para que los sindicatos retomen el protagonismo. El dirigente de CC OO ha alertado de la creciente "desafección" de los ciudadanos por "la pérdida de la calidad democrática" en la Unión Europea y de la precariedad laboral en la que viven una parte importante de la ciudadanía en España. En su opinión, este cóctel es el que alimenta las respuestas xenófobas y populistas que han tenido éxito en Europa en las últimas elecciones como en Francia, Hungría, Holanda o Polonia. "Si empezamos a pelearnos por la miseria, se incrementa la xenofobia", ha advertido.