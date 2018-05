Ritmo apabullante en 'streaming' desde el Jamboree

Domingo noche. En el diminuto escenario del Jamboree barcelonés se apelotonaban como podían catorce músicos ante una sala también abarrotada a pesar de que el mundo exterior parecía paralizado ante la retransmisión televisiva del derbi futbolístico. La Barcelona Big Blues Band que dirige Ivan Kovacevic estaba ofreciendo uno de sus conciertos mensuales en el club de la Plaza Real ante un centenar de personas que no dejaban de moverse acompasadamente. Ritmo apabullante, rhythm and blues, swing y rock and roll contagiosos servidos con una eficacia a prueba de bombas que esa noche traspasaba las cuatro paredes del veterano sótano ya que podía ser degustado (probablemente bailado) en tiempo real en cualquier parte del planeta.

Y es que el concierto de la banda barcelonesa, con el canadiense Spencer Evoy como invitado, se retransmitió íntegramente en streaming de alta definición a través de Facebook y, en el momento de concluir la actuación, había sido seguido por más de 1.100 personas desde sus ordenadores o dispositivos móviles. Desde hace un par de semanas, el Jamboree ha puesto en marcha esta práctica comenzado a emitir en directo alguno de sus conciertos a través de Internet.

A la de la Barcelona Big Blues Band habían precedido varias emisiones, entre ellas las de Guilia Valle, Clarence Bekker y Eddie Henderson. A partir de ahora, se pretende que sea algo habitual en la programación de la sala aunque, lógicamente, no se podrán emitir todas las actuaciones ya que es necesario previamente obtener el acuerdo con todos los músicos implicados. Hasta ahora, el Jamboree tiene previstas las emisiones en directo de todas las jam sessions que se realizan en las noches de los lunes. El resto de conciertos a emitir, uno o dos por semana, se irán anunciando en Facebook a medida que sean acordados con sus protagonistas. Los seguidores de la sala en esa red social son más de 29.000 personas, lo que indudablemente facilita que la información sea rápidamente compartida.

Todos los conciertos emitidos en streaming permanecen después colgados en la página Jamboree Jazz de Facebook, pudiendo ser consultados en cualquier momento. Ello permite que una actuación como la del domingo pueda ser vista y disfrutada por mucha más gente que la que cabe en un local de pequeñas dimensiones. Un visionado posterior que en el caso de la Barcelona Big Blues Band con Spencer Evoy es altamente recomendable. La banda barcelonesa es una auténtica apisonadora de ritmo y con un frontman carismático como el saxofonista y cantante canadiense resulta altamente infecciosa barajando con soltura el blues que les da nombre con solos de corte jazzístico y altas dosis de rock and roll bailable.

Inmerso en lo digital, el Jamboree ha iniciado también la distribución de algunas actuaciones en formato de disco digital a través de Spotify. Ahora hay ya 11 discos colgados en esa plataforma que pueden ser escuchados y descargados. Un número que los responsables del club esperan aumentar significativamente en las próximas semanas.