Junts per Catalunya exhibe su división sobre el candidato a la investidura

En la cuenta atrás del mes de mayo para materializar la investidura, el independentismo pretende aprobar la reforma de la ley de la Presidencia en el pleno del Parlament que se inicia el próximo día 4 para permitir una investidura telemática. El Consejo de Garantías Estatutarias ya ha dicho que la modificación es contraria al Estatuto y la Constitución, en la forma y en el fondo, y el Gobierno también ha anunciado que la recurrirá, lo que implicará su suspensión inmediata. Pero el secesionismo insiste en que quiere cambiar la ley, aunque en la práctica no tendrá ningún efecto.

El Tribunal Constitucional ha advertido que Carles Puigdemont no puede ser investido de manera telemática y si la Mesa diera luz verde a ese pleno estaría incurriendo en desobediencia, un escenario que descartó el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. Así, lo que pudiera suceder finalmente es que la reforma saliera adelante pero no se aplicara para investir a Puigdemont, sino que quede en otro gesto simbólico.