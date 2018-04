Cameron Graves inaugura el Festival de Jazz de Barcelona

Cameron Graves, que fuera pianista de la estrella jazzística del momento: Kamasi Washington, abrirá hoy las puertas del Festival de Jazz de Barcelona. El concierto se celebrará en Luz de Gas servirá de pórtico a las celebraciones de la 50 edición del certamen. En realidad el festival esencialmente se seguirá celebrando, como es habitual, en otoño, pero dada la singularidad de esta edición otros certámenes veraniegos acogerán algunos conciertos especiales.

El festival Grec incluirá durante el mes de julio algunos de los primeros conciertos. Como el del guitarrista Pat Metheny en formación de cuarteto (7 de julio). También bajo el paraguas del Grec, pero en la sala Barts actuará otra de las estrellas jazzísticas del momento: Cécile McLorin Salvant (25 de julio) que llega con Dreams and Daggers, su último premio Grammy bajo el brazo. En Barts también actuarán Snarky Puppy, Cory Henry y la nueva banda de Robert Glasper: R+R=Now.

El Festival de la Porta Ferrada en Sant Feliu de Guixols también les ha cedido como homenaje una parte de su programación. Así, uno de los eventos más multitudinarios del certamen barcelonés, el Jazz & Food, pasará a celebrarse en esa población de la Costa Brava. El 5 de agosto la Guixols Arena acogerá gratuitamente una reunión de food tracks alrededor de un escenario en el que actuará la histórica Blues Brothers Band todavía codirigida por Steve Crooper y Lou Marini. También actuarán Ray Cuza y Bokanté.

La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) acogerá este año al festival de jazz en su programación. Será el 9 de noviembre dentro de serie de conciertos OBCPops en el Auditori. La orquesta dirigida por Clark Rundell estrenará el Concierto para piano y orquesta de Brad Mehldau con su compositor como solista. En la primera parte se estrenará la suite There Will Be Blood de Johnny Greenwood (Radiohead).

El festival de jazz barcelonés nunca ha sido un coto cerrado, músicas tan diversas como el blues, el rhythm and blues, la música cubana, la brasileña o el flamenco han tenido las puertas abiertas. Este año se han anunciado ya unos cincuenta conciertos. Entre los nombres incontestables del panorama jazzístico destaca la presencia de la cantante Madeleine Peyroux (Palau, 3 de noviembre), los guitarristas Bill Frisell (Conservatorio del Liceo, 12 de noviembre) y John Scofield (Barts, 6 de noviembre) y la nueva banda, promete ser una apisonadora de ritmo, de Randy Brecker y Bill Evans (Barts, 10 de noviembre).

Guiñando un ojo a otros estilos destaca la presencia de una de las grandes voces del momento, su directo es sencillamente apabullante, la angelina Beth Hart (Barts, 7 de noviembre).

En la parcela, siempre muy cuidada de músicos locales, la Locomotora Negra celebrará su cincuenta aniversario (Palau, 30 de noviembre) y el pianista Ignasi Terraza protagonizará este año el Retrat d’artista con cuatro conciertos diferentes.

La Filmoteca de la Generalitat se unirá al festival con un ciclo de cine jazzístico del que solo ha anunciado por ahora la película Round Midnight de Bertrand Tavernier y el vestíbulo del metro de la estación Diagonal acogerá la exposición 50 edicions a tot jazz y el Palau de la música otra sobre la relación intensa del local con el certamen.