El PP reprueba al presidente de la Diputación de Lugo en ausencia de Martínez

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista Darío Campos, ha sido reprobado por el pleno provincial, tras una moción que presentaba el PP, donde se ha abstenido el BNG y Manuel Martínez se ha ausentado. La suma de 12 diputados del PP fue suficiente para reprobar a Campos, que solo obtuvo el respaldo de su grupo el socialista que cuenta con 10 representantes.

El BNG, con dos, se abstuvo y el exvicepresidente de la diputación por el PSOE, Manuel Martínez, abandonó el pleno para evitar votar. La portavoz popular, Elena Candia, formuló dicha proposición con el fin de que el presidente provincial “rectifique con la forma que tiene de hacer política y que dejen a un lado los conflictos internos del partido socialista de la institución provincial”, tras el nuevo enfrentamiento de Campos con Manuel Martínez. “Nos tenemos que centrar en aquello que nos une. Este grupo siempre se ofreció al presidente para construir provincia. Que deje de utilizar la Diputación para dar bofetadas a sus compañeros”, censuraba la popular antes de entrar en el pleno.

Por su parte Darío Campos ha apuntado que dicha reprobación obedece “al circo y al esperpento al que el Partido Popular quiere llevar a la institución”. “Nosotros nos limitamos a trabajar y sacar adelante los temas importantes para los vecinos de Lugo. El PP solo se preocupa del circo que quiere instalar en la Diputación”, ha lamentado.

El portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro, ha justificado la abstención de su grupo porque el PSOE no les "puede pillar en esa pelea que tienen entre ellos para ver quién manda más” en la Diputación. “No es de recibo que un gobierno como el que preside Darío Campos haya tenido cuatro vicepresidentes. Eso ya indica la incapacidad para llevar el gobierno, pero tampoco puede ser que apoyemos una propuesta por un partido que intenta aprovecharse de las disidencias o de las posibles salidas de personas que fueron elegidas por otro partido para alcanzar cuotas de poder en esta institución”, zanjaba Ferreiro. Tras la reprobación, cerró las intervenciones Darío Campos, que ha defendido que la “política tiene que estar arropada por discursos ciertos y no por intereses electoralistas de una organización política o de una persona; eso es mezquino”.

Martínez renuncia al grupo socialista

En tanto el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha presentado hoy un escrito en la diputación de Lugo donde requiere la “baja automática” del grupo provincial socialista y oficializaba así su renuncia a continuar bajo estas siglas, volviendo al grupo de no adscritos. Martínez ya fue cesado como vicepresidente provincial luego de votar con el Partido Popular, en otro pleno, para devolver a la sociedad del suelo (Suplusa) que él mismo preside la “encomienda” de gestión para la apertura de residencias para mayores que programa la diputación.

En el pleno de hoy, donde pidió intervenir para aclarar su situación, y tras el primer punto del orden del día salía del salón de sesiones para pedir su “baja” del grupo socialista, que gobierna en minoría. Por cuanto al PSOE, ha vuelto a incidir en que tiene “una notificación” en el correo electrónico “de la secretaria de organización” del PSOE de Lugo, presuponiendo que ese mismo escrito es el que tiene en la oficina de correos de su concello, donde se le notificaría la expulsión, y que no ha recogido. “De Madrid no recibí nada. Yo tengo la cosa clara y me imagino que ellos también, a partir de aquí cada uno emprende un camino que el futuro dirá a donde nos lleva a unos y a otros”, sentenció.

En tanto, en la entrada al Pazo de San Marcos, se volvían a concentrar una docena de personas, de los más de sesenta que fueron seleccionados para trabajar en las residencias provinciales en 2015. Dentro del salón de plenos, varias decenas de funcionarios mostraban también pasquines que rezaban “Acordo laboral, aprobación xa”, suscrito por UGT, CC OO, CIG y CSIF. Así trasladaban su malestar tras tumbar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se había negociado, y que rechazaban los populares más Manuel Martínez en un pleno anterior tampoco exento de polémica. Ahora los socialistas siguen gobernando en minoría, con 10 diputados, frente a 12 del PP (el grupo mayoritario), dos el BNG y el que se vuelve a convertir en diputado no adscrito Manuel Martínez.