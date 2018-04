La última negociación entre Xunta y sindicatos aleja el fin de la huelga en la Justicia

En la jornada 71 de paro en la Administración de Justicia, las negociaciones entre Xunta y sindicatos reanudadas este miércoles han terminado no solo sin acuerdo sino tensando todavía más el conflicto. Mientras los sindicatos amenazan con más movilizaciones y culpan a la Xunta de enquistar la falta de diálogo, el vicepresidente Alfonso Rueda desveló que había un preacuerdo con cuatro de los siete sindicatos (SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO) para que la huelga acabase esta misma jornada.

Rueda compareció ante los medios con el resto de negociadores de la Xunta para declarar que estaba "perplejo" e "indignado" al quedar roto el preacuerdo alcanzado antes de la reunión que contemplaba el compromiso de poner fin a la huelga con un marco económico de consenso y que él personalmente negocio con los sindicatos.

Según explicó el responsable del departamento de Justicia, el pacto se alcanzó con los portavoces sindicales que representan en torno al 60% del sector en huelga y su compromiso era someter la última propuesta que este miércoles quedó sobre la mesa a la votación de las asambleas de trabajadores.

El acuerdo pactado, difundido anoche por la Xunta, con el que se preveía poner fin al paro indefinido, incluía una nueva subida salarial mensual de los complementos retributivos autonómicos del personal de 140 euros más para los médicos forenses, 135 euros para gestores, 127 para tramitadores y 122 para los auxilios judiciales. Se aplicaría en tres anualidades.

También se contemplaba un plan de actuación y recuperación de las jornadas de huelga que no llegó a definirse ya que el cálculo se concretará en un informe que tendrá que suscribir el TSXG y la Fiscalía en el plazo máximo de tres meses al término del conflicto cuyo objetivo será recuperar al menos el 80% del trabajo atrasado a causa de la huelga.

Otro de los puntos que contempla el documento alude al prorrateo de los descuentos pendientes a los trabajadores que secundaron la huelga y que serían repartidos de forma proporcional en los meses restantes hasta diciembre. También, en el supuesto de que se hubiese firmado el acuerdo, otra de las cláusulas blindaba la nómina de los trabajadores por encima de la media de las Comunidades Autónomas.

Después de siete horas de reunión, el comité ha dicho "no" a la nueva oferta del Gobierno gallego y presentaron una contrapropuesta en la que rebajaban su pretensión de subida de 180 euros más al mes a 140 y estaban dispuestos a "flexibilizarla" también en tres anualidades. Eso sí, iría ligada a una cláusula de revisión que mantendría a los funcionarios gallegos "siempre" en el cuarto puesto de la tabla salarial por comunidades, informa Europa Press.

Rueda ha agradecido el trabajo de los negociadores de la Xunta en una jornada maratoniana y ha cargado contra los sindicatos, a los que ha advertido que la propuesta de este miércoles “ya ha perdido su validez" desde el momento en el que no ha sido aceptada. El vicepresidente de la Xunta ha avisado a los sindicatos que no habrá "ninguna oferta a mayores".

"Que no esperen ninguna subida de la Xunta. Pedíamos responsabilidad y no ya no habrá más ofertas, ni la Xunta va a convocar futuras reuniones ni entrará en el juego de los sindicatos. Esto no es una subasta ni un juego de niños", ha sentenciado Rueda, que se comprometió a mantener los servicios mínimos.

El vicepresidente ha criticado que al comité por pretender recuperar el dinero perdido durante la huelga por parte de los funcionarios que la secundaron, un 10% automáticamente. "Querrían recuperar el trabajo pero solo los huelguistas, sin control del TSXG ni de la Fiscalía; ser ellos los que controlen y decidan quiénes se pueden acoger a este plan", ha reprobado Rueda.