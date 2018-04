Archivada la causa contra el gerente de la EMT por la cuenta no oficial de Twitter del Consorcio de Transportes

El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha archivado la causa abierta contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, a quien el Consorcio Regional de Transportes denunció por gestionar una cuenta "no oficial" de Twitter del organismo regional (@CRTMadrid).

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el sobreseimiento dictado por el magistrado es provisional. Se ha basado en la investigación realizada por la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. El magistrado mantiene que, a raíz de este informe, no existe la comisión de ninguno de los dos delitos por los que Fernández Heredia estaba siendo investigado: un delito contra la propiedad industrial y otro de falsedad en documento privado. Este último delito ha quedado desestimado a raíz de que constaban en el perfil de Twitter que no se trataba de la cuenta oficial del Consorcio Regional de Transportes.

Fuentes municipales han añadido que desde el juzgado no se ha llamado a declarar a ninguna persona y que no es aplicable el delito contra la propiedad intelectual porque no había fines industriales ni comerciales.

Fernández, según denunció la Consejería de Transportes, respondía a los usuarios que interactuaban con la cuenta como si fuese el organismo oficial y usaba "sin permiso el logo y la imagen" de la entidad que gestiona los transportes públicos en la Comunidad de Madrid. La cuenta fue cerrada a raíz de la denuncia.