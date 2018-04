“Ir a elecciones sería un fracaso para el independentismo”

El líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech. El líder de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, durante la entrevista. gianluca battista

Xavier Domènech (Sabadell, 1974), coordinador de Catalunya en Comú y secretario general de Podem aborda el bloqueo del Parlament.

Pregunta. Tras la investidura fallida de Jordi Sànchez ¿Ve solución?

Respuesta. Se propuso para dar recorrido a la denuncia de la ONU. Él debe tener todos sus derechos pero no podemos supeditarlo a los que tienen todos los catalanes de tener autogobierno. Estamos en un callejón sin salida.

"El caso Cifuentes está en consonancia con partidos con corrupción a mansalva" P. ¿El caso Cifuentes es la punta de iceberg? R. Es muy bestia. Soy profesor universitario pero nunca he puesto en el currículum del Congreso o del Parlament ni el doctorado ni masters. No entiendo por que lo hacen. Es una cultura basada en la tecnocracia, en que algunas personas pueden ser representantes políticos y otros no y que tiene que ver con coleccionar masters. Y me sorprende: no creo que la gente les vote por eso pero eso aunque ellos sí. Y encima en el sumum son unos falsos. Lo que ha pasado en la Univesidad Juan Carlos es muy grave para el prestigio de una universidad pública. Hay que desalojar esa mentalidad de la política pero es consonancia con casos de partidos que tienen corrupción a mansalva.

P. ¿Cree que el independentismo aguarda a que la justicia alemana decida sobre Puigdemont?

R. Espero que no. Decían que impulsarían una investidura efectiva después de la de Sànchez. No puede ser que la recuperación del autogobierno lo decida un juez en Alemania. O de aquí. Hay quien cree que es un boicot al Estado que no haya autogobierno. Pero es un autoboicot a los catalanes.

P. ¿Qué propone?

R. El bloque independentista reivindicó su victoria el 21-D y su responsabilidad es formar Govern. Tienen mayoría: si no pueden hacerlo, que lo digan. Les falta claridad. No sabemos si quieren formarlo o hacer otra cosa. Proponemos un Ejecutivo de independientes para recuperar las instituciones, un plan de choque social, acabar con la judicialización y poner las bases de nuevo país.

P. Pero ponen como condición que el candidato no sea de Junts pel Catalunya

R. Es al revés: la ponen ellos. Es raro: no cuestionan que debe ser de JxC cuando suma menos escaños (34) que ERC y la CUP (36). Lo natural es que proceda del catalanismo progresista.

P. ¿Apoyarían a un candidato de ERC que pueda ser apoyado por el PSC?

R. Hablamos de un govern de independientes que representen las diferentes sensibilidades de la sociedad catalana, incluido un conseller en cap que también lo sea. La presidencia debe surgir de una de las fuerzas progresistas y el corazón de ese govern debe serlo. Pero la importancia de la propuesta no reside en su presidencia.

P. ¿Pero están negociando con alguien o esperan que otros tomen la iniciativa?

Espero que el independentismono aguarde para formar Govern la decisión sobre Puigdemont"

R. La hemos tomado y hemos mantenido y mantenemos contactos permanentes con diversas fuerzas y hay más receptividad de la que se pueda comentar en público pero ahora o que hay es un pacto entre Junts per Catalunya y ERC para una investidura no realizada. Seguimos trabajando y emplazándolos a nuestra propuesta.

P. ¿Ve posible un acuerdo entre ustedes ERC, PSC y parte del PDecAT para evitar elecciones?

R. El PSC propone un gobierno de concentración de todos los partidos. Ni siquiera es progresista. La solución no pasa por ahí: el conjunto de contradicciones políticas lo hace bastante inviable. Por eso un govern de independientes con apoyo externo de los partidos tiene más sentido y futuro.

P. ¿No es raro que un espacio partidario de hacer política pida a los partidos den un paso atrás? ¿Es un Govern de tecnócratas?

R. No, no lo es: es uno con un profundo sentido político que se construye desde nuevas mayorías y amplias sensibilidades para superar el bloqueo. Debe tener objetivos claros frente a la confusión del independentismo y el no permanente a todo de C's, incapaz de realizar ni una sola propuesta ni ningún paso adelante.

Xavier Domenech, diputado de Catalunya en Comu-Podem. Gianluca Battista. EL PAÍS

P. La oposición pide ya un Govern pero si se impugnan los votos delegados de Puigdemont y Toni Comin el independentismo no sumará.

R. Los dos deben poder votar porque la justicia alemana y belga les impide salir del país. Pero los votos los tienen: si les faltan los de la CUP es otro problema.

P. ¿Ve riesgo de elecciones?

R. Con lógica racional, no, pero eso no siempre se cumple en política catalana. Sería un fracaso para el independentismo.

P. ¿Cree que el Gobierno retirará el 155 si hay Govern?

R. Sí, porque el PNV lo exige para pactar los Presupuestos. Pero en 2010 se rompió el pacto territorial y no se puede volver al pasado. El 155 lo han aplicado de forma inconstitucional. El Estado Autonómico está en quiebra en Cataluña y lo que está en quiebra aquí lo está en toda España.

Los políticos han abdicado de sus funciones y al esconderse han generado un gobierno de los jueces"

P. El artículo 155 está dentro de la Constitución ¿Por qué cree que han aplicado de forma inconstitucional?

R. Efectivamente lo está pero no la forma en cómo se ha aplicado. Eso ya lo ha remarcado el dictamen del Consell de Garanties estatutarias. De hecho, en el debate constituyente Manuel Fraga propuso específicamente que su aplicación fuera la que se ha hecho y la ponencia constitucional lo desestimó. El 155 no sirve para intervenir el autogobierno. Con el conjunto de acciones que hemos vivido ahora lo que hay de fondo es la ruptura del pacto entre Suárez y Tarradellas previo a la propia elaboración de la Constitución.

P. ¿Cree que la justicia española ha quedado tocada en Europa por el caso Puigdemont?

R. Lo que está tocado es el sistema político español: los políticos han abdicado de sus funciones y al esconderse han generado un Gobierno de los jueces.

P. ¿Se alinean con el independentismo manifestarse en favor de la liberación de los presos?

R. Sería como decir que lo han hecho los grandes sindicatos o la mayor parte de la sociedad civil. Hay una regresión global y hacen falta amplias alianzas transversales. Me resulta incomprensible que el PSC no estuviera: procede del catalanismo progresista. Está abdicando de su vocación histórica. Les emplazo a que cambien.

P. Acaba de ganar las primaras de Podem. ¿Le pidió Pablo Iglesias que pacificara el partido? ¿No hay riesgo de que la marca se disuelva?

R. Lo hicieron 150 personas de Podem y di el paso. Pablo ya dijo que si se lo preguntaran en privado daría su opinión pero ha sido escrupuloso. Dijo que los inscritos decidirían. No, no hay riesgo de que se disuelvan. Necesitamos un Podem fuerte. Y es compatible desde el momento en que fui candidato en dos elecciones generales de En Comú Podem y en las catalanas de Catalunya en Comú-Podem. El liderazgo ya lo ejercía.