Turrones de aire, croquetas de ‘calçot’

Las novedades en Alimentaria no se ciñen a los productos y a los ingredientes. También el ámbito del envasado necesita de investigación e innovación para ser competitivo y poder ofrecer el mejor producto envasado dentro del mejor recipiente. Un ejemplo son los vasos de plástico que desarrolla la empresa francesa One Glass Wine. El objetivo de esta compañía es proporcionar un vaso de un solo uso, que no es de cristal y por lo tanto puede entrar en los estadios de fútbol y conciertos, sin perder las cualidades del vino. “Es mucho más útil de lo que parece, y el vino se puede guardar en estos vasos durante doce meses”, explica uno de los responsables de la empresa.

Otra solución práctica la presenta el sector de la hostelería. Por primera vez, Alimentaria se celebra al mismo tiempo que Hostelco , la feria de hostelería y restauración. Una de las novedades que presenta este certámen es la de la Fundación ONCE, que ha desarrollado una habitación de hotel que avisa cuando una persona cae al suelo o que interactúa con mensajes al móvil a las personas sordas.