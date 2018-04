Aumentan un 50% las invasiones de chinches

Era septiembre y a Macarena (40 años, no quiere identificarse) no le sorprendió especialmente la picadura. Dio por hecho que se trataba de un mosquito. Al día siguiente, su pareja se despertó rascándose el brazo sin descanso. “Oye, pero qué es esto que me pica tanto”, se quejó. “No te rasques y te dejará de picar”, le contestó ella convencida de lo que decía.

Picadura a picadura, Macarena y su pareja se fueron metiendo en un agujero negro plagado de unos bichitos oscuros cuya existencia desconocían. Llevan siete meses conviviendo con este parásito que ataca de noche anestesiando convenientemente la zona para que no notemos su presencia y que les han dejado ronchas constantes en la piel que escuecen como el demonio. A ella. Que es abogada e hija de dos médicos. Y lleva meses rociándose la piel con alcohol para acabar con el picor y sobre todo con las posibles infeccciones.

El miércoles y el jueves pasados, la empresa Rentokill ponía patas arriba su edificio, en el barrio de Malasaña, junto con Huertas y Lavapiés los tres barrios de la capital más afectados por estas plagas. De 19 vivienda, los perros identificaron la presencia de este bicho en 17. En la suya levantaron hasta los rodapiés a la búsqueda de todo posible escondite de estos parásitos que se ocultan sobre todo en los colchones, en las maletas y la ropa.

Hasta cinco meses sin comer Macarena y su pareja, cuando fueron conscientes de la invasión de chinches que sufrían, decidieron estudiar a su enemigo. Metieron en una bolsa varios ejemplares para observar su superviviencia, pues les informaron de que eran muy resistentes. Tres meses después, seguían vivos. "¡Es increíble! ¡No se mueren nunca!", chilla. Los chinches son un parásito muy resistente, pues puede sobrevivir hasta cerca de cinco meses sin alimentarse de sangre humana. Se tiene conocimiento de un caso que sobrevivió hasta un año y medio en ayunas. Su lugar preferido son los dormitorios, para estar cerca de su presa. Sólo se acercan a los humanos para alimentarse de su sangre. Después, lo abandonan y se refugian en escondrijos adecuados próximos a su fuente de alimentación nocturna. Es difícil darse cuenta de que te está picando un chinche, pues adormecen la zona y solo empieza a picar al rato de haber sido mordido por uno.

Es precisamente su gusto por los bolsos de viaje una de las causas de su proliferación actual. “Hace cinco años estaban en los hoteles. Ahora, en viviendas de particulares”, informa Jacinto Díez, portavoz de Rentokill, la empresa líder en la capital, que, entre otras cosas, da cursos a los empleados de limpieza de los hoteles para que puedan identificar la presencia de estos bichos. “El alquiler por parte de los madrileños de habitaciones en sus pisos, sin acompañarlo de fumigaciones programadas como en los hoteles, está aumentando los casos”. En 2015 esta empresa fumigó 240 edificios. El año pasado, 357, un 50% más.

Macarena es un buen ejemplo de esta realidad, pues ella misma alquila de vez en cuando una habitación en su vivienda para poder pagar la hipoteca. “La próxima vez que reciba a un turista fumigaré su maleta, lo tengo claro”, afirma.

El desconocimiento de esta plaga por parte de la población actual es una de las causas de su proliferación. “No había visto uno en la vida’, nos suele decir la gente”, informa Díez. “Cuando se dan cuenta de que algo pasa, tienen ya la plaga encima”. El actual es el tercer tratamiento que realiza esta abogada, que hasta ahora se había resistido a pagar los 900 euros que cuesta el tratamiento de Rentokill, la empresa con la que trabaja el Ayuntamiento en las viviendas sociales, a las que les financian los tratamientos, que el año pasado fueron 150.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los chinches fueron desapareciendo. “Llegaron a desaparecer del todo en los sesenta”, explica José María Cámara, veterinario, del área de plagas del Ayuntamiento. “Las facultades entonces nos pedían muestras de chinches para enseñarlos a los alumnos”, aporta Díez. “Pero hace quince años, en Estados Unidos y Europa Occidental, volvieron a resurgir. Y su aparición es progresiva y continua”, dice Cámara. Hasta el año 2000 el Ayuntamiento de Madrid no tuvo un sistema en marcha para tratarlos.

En el edificio de Macarena el tratamiento ha consistido en un sistema de burbujas de calor, que funciona tanto contra con los parásitos como con sus huevas. Instalan una carpa en la vivienda en la que meten todos las cosas donde pueda haber chinches y les aplican altas temperaturas. “Como un microondas”, aporta Diez.

“Todos los que nos dedicamos a esto, cuando viajamos lo primero que hacemos es revisar el colchón y nunca dejamos la ropa dentro del armario”, dice Díez con resignación. “Deformación profesional”.