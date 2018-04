Los barceloneses que viven de alquiler han aumentado tras la crisis

Uno de los datos que revela la encuesta sociodemográfica es que en Barcelona vive más gente de la que dice el padrón. Los barceloneses no son, pues, 1,6 millones de personas, sino casi 1,7 millones. La diferencia se explica porque los registros administrativos, como el padrón, no recogen necesariamente la realidad, y al preguntar directamente, resulta que hay personas que viven en Barcelona y no están empadronados en la ciudad; y gente que no vive en la ciudad y sí está empadronada, explica Màrius Boada, de la oficina de Datos. De hecho, el 18% de los barceloneses no están empadronados donde viven. Pueden estarlo en otro barrio o en otro municipio. Boada detalla, por ejemplo, que la población extranjera está sobreestimada en el padrón en entre 20.000 y 30.000 personas (pueden haberse marchado de la ciudad sin comunicarlo). Mientras que los jóvenes de entre 16 y 24 años, está subestimada (puede haber estudiantes que viven en Barcelona y no se empadronan).