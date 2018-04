El Jaafari y Miriam Ortiz se imponen en la Cursa de El Corte Inglés bajo una intensa lluvia

El marroquí Abderrahím El Jaafari (La Sansi), con un tiempo de 33:38 en categoría masculina, y la barcelonesa Miriam Ortíz, con un crono de 38:22, pulverizando su propio récord la prueba, se han impuesto en la 40ª edición de la Cursa de El Corte Inglés de Barcelona, que esta mañana se ha disputado en la capital catalana con la participación de 49.965 corredores (25.605 mujeres).

Hace varias décadas que no se recordaba una edición en la que la intensa lluvia que ha caído en Barcelona, justo a la salida de la prueba, acompañase a los participantes durante casi todo el recorrido, pero eso no ha impedido que tanto populares como profesionales no completasen el trazado de 10'766 kilómetros.

Abderrahím El Jaafari, atleta marroquí afincado en Lleida, volvía a la carrera por primera vez desde sus victoria en 2012 y 2014, cuando estableció un nuevo récord del recorrido, con un crono de 32:38, y si bien había salido para batirlo, se debió conformar con su tercer triunfo con un registro de 33:38.

El marroquí dominó la carrera de principio a fin bajo la lluvia, pasando por el Estadio Olímpico de Montjuïc (km 6) con un tiempo de 18:41, aventajando a sus inmediatos seguidores, el también marroquí del ISS L'Hospitalet Brahim Fateh y el letón Dimitrijs Serjogins (La Sansi), en 26 segundos. En la bajada hacia la meta, El Jaafari amplió su ventaja, pasando por el kilómetro 10 con 30:47, superando a Serjogins, entonces segundo, en 39 segundos, y a Fateh, tercero, en 49 segundos. Sin oposición, logró su tercer triunfo en La Cursa, mientras el letón era segundo, a 43 segundos (34:21), y Brahim Fateh, tercero, a 57 (34:35). El primer español ha sido Albert Nogueras (ISS L' Hospitalet), cuarto con un crono de 35:15.

La corredora barcelonesa Miriam Ortiz, de 33 años, ha logrado su tercera victoria consecutiva en la carrera y ha pulverizado el récord de la prueba, que ella misma estableció el año pasado, con 38:53, al marcar un tiempo de 38:22, 31 segundos por debajo, una marca sensacional si se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas.

La clave ha estado en el pulso que ha mantenido con la corredora boliviana residente en Sabadell Janeth Becerra (La Sansi). Ambas han marcado un ritmo demoledor desde el comienzo, pasando por el Estadio de Montjuïc con Ortiz liderando con 20 segundos sobre Becerra, dejando atrás a la tercera clasificada, Montse Carazo, a más de dos minutos.

Ortiz ha mantenido el ritmo y en el pasado por el kilómetro 10, ha marcado 35:02, superando a su rival directa en 26 segundos, ventaja que ha mantenido hasta el final, fijando este gran crono de 38:22. Becerra, tercera en 2014 y 2015, ha sido segunda con 38:48 y la colomense Montserrat Carazo, tercera a más a de cuatro minutos (42:43).