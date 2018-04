La autopsia de la excursionista de Montagut no aclara las circunstancias de su muerte

La autopsia practicada al cadáver de la vecina de Girona de 43 años y origen checo que se despeñó el domingo en Montagut (Garrotxa) no es concluyente para determinar si la muerte fue voluntaria, accidental o criminal. El cuerpo de la víctima presentaba diversas contusiones y algún hueso roto compatible con los golpes recibidos en la caída por la fuerte pendiente llena de arbustos y rocas. Los forenses están a la espera de los resultados de diversas pruebas complementarias que se le han practicado. Por su parte, los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación con diversos interrogatorios y comprobaciones.

La autopsia practicada esta mañana por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Girona a la víctima, que es madre de dos hijos adolescentes fruto de un matrimonio anterior, no ha aportado evidencias que permitan determinar si se trató de una caída accidental o no. Las conclusiones definitivas se harán una vez se reciban los resultados de las muestras de tejidos que se han mandado a analizar al laboratorio. La investigación policial será determinante para esclarecer si se trató de una caída mortal accidental. Los investigadores siguen hablando con el entorno de la víctima, haciendo comprobaciones y recopilando pruebas para intentar aportar luz a un caso, si más no, extraño.

La víctima y su pareja, un profesor de la Universidad de Girona de 59 años, acostumbraban a hacer actividades al aire libre y la pasada semana fueron de acampada entre Montagut y Oix (Garrotxa). Según él, tras decirle que “quería ir donde estaba la gente”, sobre las siete de la mañana del domingo, ella se fue a andar, -en calcetines y sin abrigo- y no regresó. Él durmió hasta las ocho y luego dijo que la buscó y denunció su desaparición 10 horas más tarde. El cuerpo fue hallado el lunes gracias a un rastro de objetos de la víctima que marcaron el camino hasta una pendiente casi imposible descender y por la que se despeñó. Como era de muy difícil acceso, no se pudo recuperar el cuerpo hasta el martes.

La familia del profesor que ha sido pareja de la víctima durante más de ocho años, asegura que están “destrozados y desconcertados”, que no saben qué ha podido suceder. Además, mantienen que los supuestos antecedentes que le constan por una violencia de género de hace más de una década, fue “una denuncia falsa” de una chica rusa que le quiso sacar dinero. Aseguran que la denuncia no prosperó y que como no consiguió su objetivo económico, se fue sin más.