Collboni optará a las primarias para ser alcaldable del PSC en Barcelona

El jefe de filas del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, se presentará a las primarias de su partido para ser candidato a la alcaldía en las elecciones municipales del año que viene. Acompañado por los primeros diez militantes socialistas de la ciudad que han avalado su candidatura, quien fue socio de gobierno de Ada Colau durante un año y medio ha criticado duramente la gestión de la alcaldesa este martes y no se ha referido a su propio paso por los despachos del ejecutivo. "No dejará ningún legado en la ciudad", ha afirmado partidario de "superar los años perdidos de Colau y el conflicto político fruto del procés".

Collboni ha presentado su candidatura en el Mas Guinardó, un equipamiento municipal del barrio donde nació y creció, ha explicado. El socialista es, además, presidente del distrito durante este mandato. Por ahora, nadie más opta a ser el alcaldable socialista en Barcelona, aunque todavía hay una semana de tiempo para presentar candidaturas. Hace cuatro años, en vísperas a las municipales de 2015, en las primarias del PSC se presentaron hasta cinco candidatos, entre ellos la (entonces y ahora) concejal Carmen Andrés, que perdió por solo 500 votos.

El socialista se ha dirigido a los barceloneses que "creen en las inmensas posibilidades de la ciudad y que está preocupada por las incertidumbres de la política y el bloqueo de la ciudad". El gobierno de Colau, ha asegurado, "no aprovecha todas las potencialidades de la ciudad", "parece no tener rumbo y ha sido incapaz de llegar a acuerdos y tejer las mínimas complicidades dentro y fuera del Ayuntamiento". "Colau no puede materializar el cambio prometido hace tres años", ha zanjado para acabar afirmando que "los cambios prometidos han quedado en nada".

"Hoy doy el primer paso para ser el próximo alcalde de Barcelona", ha afirmado desde la terraza del Mas Guinardó, con la ciudad al fondo. La ciudad, ha dicho, "merece un gobierno mejor y superar esta etapa de estancamiento de Colau y protegerla del conflicto político que ha producido el procés". Collboni ha explicado que tiene ganas de "conectar con la gente que tiene ganas de salir de la trinchera para tender la mano y recoser heridas" y con la herencia de alcaldes socialistas como Pasqual Maragall, Joan Clos o Jordi Hereu.

La candidatura de Collboni lleva por lema "Som Barcelona" y ha resumido la ciudad que quiere en tres ideas: "Una Barcelona para vivir, con vivienda, seguridad y confianza; con oportunidades económicas para las empresas y empleo de calidad; y abierta con carácter y vocación, que se proyecta al mundo y expresa su orgullo". El socialista se ha mostrado ambicioso: "Quiero escribir los mejores capítulos que le quedan a la ciudad con pactos y consensos".

Collboni, con todo, no ha sido tan claro al responder a la pregunta de si contará con los actuales concejales socialistas en el Ayuntamiento en su candidatura. "Cuento con ellos y ellas hasta 2019 y luego decidiremos, quiero hacer un equipo transversal y de ciudad, que represente el bo i millor", ha manifestado y ha afirmado que pase lo que pase es importante "la unidad del partido".