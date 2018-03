Una ventana al mundo con fondo negro

La nueva temporada del Teatro de Títeres de El Retiro echa a andar este fin de semana con una nueva programación que hoy se hace pública coincidiendo con el Día Mundial del Títere. La idea del Ayuntamiento de Madrid, responsable del recinto, es que la oferta artística imprima una renovada marca de identidad del espacio, levantado en el siglo XVII, que reabrió sus puertas el verano pasado tras más de un año cerrado.

La compañía catalana JAM será la primera en aparecer tras el telón con su espectáculo Metre (sábado 24. 12.00, a partir de dos años). Con tan solo una mesa, dos sillas, un parasol, un perchero y un espejo, el personaje de Metre invitará a los más pequeños a “ver el mundo”. El domingo 25 será el turno de Ultramarinos de Lucas (Guadalajara) y su peculiar representación del clásico Pinocho (12.00, a partir de cuatro años).

Como no todo el mundo se marcha fuera en Semana Santa, ese fin de semana también habrá función. El sábado 31 de marzo es el turno de los madrileños de Arte Fusión. La compañía representará Despertando sueños (12.00, a partir de cuatro años), una apuesta escénica por la diversidad en la que Juanito, el protagonista, descubre su valía a través de sus propios sueños. La obra recoge los principios declarados en el artículo 30 de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia que aboga por la necesidad de que los niños y las niñas encuentren su propia identidad. El domingo 1 de abril, Baychimo Teatro dará la vuelta a los cuentos tradicionales con el espectáculo Cuentos en verso para niños perversos (12.00h; para todos los públicos), basado en el libro homónimo de Roald Dahl. Una obra en la que Caperucita no necesita que la salven y en la que la Cenicienta no se acaba casando con el príncipe. La programación continuará durante todo el mes de abril con espectáculos de las compañías Elfo Teatro, Títeres Sin Cabeza y Sol y Tierra.

El área de Cultura municipal pretende cambiar el rumbo de este teatro de marionetas —el único permanente en un parque europeo— que hasta 2014 estuvo gestionado por la Asociación Cultural Titirilandia bajo diferentes fórmulas jurídicas que arrastraron varios contratos de concesión, propiciando numerosas críticas por parte del sector de titiriteros. Para ello, ha convocado para abril un concurso público del que saldrán los próximos responsables de la dirección artística del espacio.

En 2016, el Ayuntamiento de Ahora Madrid, tras descartar la externalización del servicio, se hizo cargo de su gestión de manera directa y creó la Mesa del Títere —compuesto por UNIMA-Madrid y la Plataforma de Titiriteros y Titiriteras Independientes— para establecer un mecanismo de control de buenas prácticas en la contratación.

A petición de la Mesa del Títere, se mantendrá el acceso por convocatoria abierta y permanente de las compañías a la programación, la cuales pueden registrar sus propuestas artísticas en la base de datos de CiudaDistrito. Como explican desde el Consistorio, “se buscan proyectos capaces de generar contenidos de calidad que reflejen la diversidad de tendencias”. Al margen de la dirección artística, el teatro se gestionará como un programa más del Área de Cultura del Ayuntamiento a través de la empresa pública Madrid Destino.