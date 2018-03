La ANC ignora las críticas y veta definitivamente a Antonio Baños

La Asamblea Nacional Catalana ha ignorado este miércoles las críticas vertidas por socios, algunos de ellos muy relevantes, y vetó definitivamente la candidatura de Antonio Baños, exdiputado de la CUP, al secretariado de la entidad, formado por 77 personas, por haber participado en una tertulia radiofónica cuando las normas internas lo impiden en campaña. La exclusión inicial, acordada el martes, —afectó también a otros 17 candidatos— generó una fuerte polémica en el colectivo hasta el punto de que paralizó unas horas la votación telemática -se ha reactivado hoy poco antes de las 22.00 horas- que había empezado el martes. Antes de conocerse el veto, Baños, que ya era miembro del secretariado, recordó su condición de periodista.

La entidad ha informado esta noche de que era consciente de la controversia pero esgrimió que muchos de los aspirantes habían cumplido de forma escrupulosa la normativa que, añadió, está concebida para dar “al menos en campaña electoral, el mismo espacio público a todos los candidatos”. La ANC declaró nulos los votos ya emitidos al haberse modificado la lista de 124 candidatos al aceptar 11 de los 18 recursos presentados, entre ellos el del dinamizador cultural Pere Camps o de la histórica militante del independentismo Elisenda Romeu. 37.000 socios están llamados a elegir a los 77 dirigentes que serán quienes decidan quién es el presidente. La plaza está vacante desde que Jordi Sànchez, encarcelado desde octubre, concurrió a las elecciones del 21-D.

Em sap molt de greu que s'hagi https://t.co/dAw6wvmeyu la candidatura de l' @antoniobanos_ a l'@assemblea . Seria un formidable exercici de radicalitat democràtica si la resta de candidats demanessin la seva readmissió. — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) 13 de marzo de 2018

El veto a Baños desencadenó críticas de socios destacados como la exdirigente Liz Castro -amenazó con no votar si persistía el veto-; el vicepresidente Agustí Alcoberro o el diputado de Junts per Catalunya, Quim Torra. Alcoberro llegó a decir en las redes sociales que algo debían estar haciendo muy mal si el periodista no podía ser candidato. Las críticas forzaron a la junta electoral a abrir un periodo de alegaciones pero nada indicaba que fueran a prosperar las del periodista.

Totalment d'acord, amic Quim Torra. L'ANC, i la República Catalana que construïm només pot ser democràtica. Si el company Antonio Baños no pot ser candidat al Secretariat Nacional de l'ANC és que estem fent alguna cosa molt malament https://t.co/RqjMa00Xsk — Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 13 de marzo de 2018

Un portavoz de ese órgano explicó que enviaron a todos los aspirantes un correo en el que se les informaba de que las normas internas les impedían ir a tertulias para hablar de su candidatura o del “proceso político general”. Baños, desvinculado de la CUP, acudió como todos los lunes a Rac1. No quiso hablar de su candidatura porque dijo que las normas se lo impedían. Pese a ello, ha sido excluido. “Soy un periodista que voy a las tertulias porque así me gano el pan”, aclaró ayer. Baños puntualizó que lo que contravendría el reglamento sería “aparecer en la tertulia como candidato para hacer campaña” y eso no lo hizo.