Tensión en la ANC tras el veto a Baños para repetir en el secretariado

El proceso electoral para renovar el secretariado de la Asamblea Nacional Catalana, compuesto por 77 personas, empezó ayer enrarecido y con tensión después de que la junta electoral vetara la candidatura del exdiputado de la CUP Antonio Baños para repetir como miembro del órgano. El órgano se defendió de las críticas alegando que antes de las votaciones, que empezaron ayer y finalizan el sábado, envió a los aspirantes instrucciones precisas para que no fueran a tertulias a hablar de su candidatura o del procés. El periodista participó, como todos los lunes, en una de Rac1, aunque se negó a hablar de ello por su condición de candidato. Otros 17 aspirantes han sido vetados.

La exclusión de Baños impregnó el acto que se celebró ayer en Barcelona, en la Escuela Pia, en el que cerca de medio centenar de candidatos —hay 124— expusieron su programa en dos minutos ante unas 400 personas. 37.630 socios con derecho a voto están llamados a participar y elegir a los 77 miembros del secretariado, que serán quienes escogerán una semana después al presidente de la ANC. El cargo está vacante desde que Jordi Sànchez, encarcelado desde octubre, concurrió a las elecciones del 21-D. Liz Castro, rival del ahora diputado en 2016, dijo en Twitter que no votará hasta que se aclaren el “por qué de los vetos”. El economista Xavier Sala Martin, abundó: “Participar en una tertulia de radio es una excusa que no cuela. Esperamos la razón de verdad...Y que tenga sentido y coherencia”.

Jo no votaré en les eleccions al Secretariat de l'@Assemblea fins que s'aclari públicament per què s'han vetat certes candidatures. Feu RT si hi esteu d'acord. #CalTransparència #SalvemlAssemblea — Liz Castro (@lizcastro) 13 de marzo de 2018

Xavier Vidal, miembro de la junta electoral, explicó a los periodistas que, consciente de que había candidatos mediáticos, se les envió un correo a todos ellos explicando “lo que se podía y no se podía hacer. Y quedó explicitado que se trataba de tertulias políticas. Si fuera para hablar de perros o flores la Junta Electoral no hubiese intervenido”. Tras la intervención de los aspirantes, se abrió el turno de preguntas y una de ellas fue clamorosa: “¿Excluir candidatos no es empequeñecer la base social y provocar una sangría de socios?”. La reflexión recibió aplausos y Vidal subió al escenario a reiterar los argumentos: “Hemos aplicado el reglamento tal y como está definido. Hemos actuado siguiendo reclamaciones de socios y de candidatos”.

La mayoría de candidatos más relevantes al secretariado se oponen a la exclusión

Baños estuvo en el acto pero evitó hacer declaraciones al afirmar que quizá podían prosperar las alegaciones. Vidal avanzó que no será así por la claridad de las normas internas. El veto obligó a los candidatos más relevantes a fijar su posición: Adrià Alsina, exjefe de prensa de la ANC, dijo que no compartía la norma pero (en medio de algunos abucheos) que concernían a todos. Por ello, dijo que si es presidente intentará que se modifiquen. David Minobis, presidente del Centre Internacional Escarrer per a les Minories Etniques i Nacionals, tachó la exclusión de “error” y lamentó que la votación empezara antes de que los afectados pudieran alegar. David Fernández, del Centro Catalán de Negocios, también rechazó la medida.