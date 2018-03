La plataforma por Tabarnia exhibe músculo y se manifiesta en Barcelona

Manifestación de Tabarnia en Barcelona. CRISTÓBAL CASTRO Vídeo: ATLAS

La Plataforma por Tabarnia ha exhibido músculo y ha celebrado este domingo su primera manifestación en la calle, que ha congregado a miles de personas (15.000, según la Guardia Urbana y 200.000 según la organización) en Barcelona tras una pancarta en la que se podía leer "Se ha acabado la broma, ¡viva Tabarnia!". Tabarnia (un juego de palabras entre Tarragona y Barcelona), surgió tras las elecciones del 21-D a raíz del triunfo de Ciutadans en estas dos provincias. Sus impulsores rechazan el discurso soberanista y aseguran que si algún día llegara la independencia de Cataluña, Tabarnia permanecerían en España. En la marcha no han participado diputados del Parlament de Ciudadanos, pero sí personalidades vinculadas organizaciones como Vox o Espanya i Catalans. También ha acudido el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz.

La protesta ha comenzado con una ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova --uno de los epicentros del catalanismo, donde cada 11 de Septiembre entidades y partidos realizan una ofrenda-- pero que la plataforma reivindica también como patriota español. El portavoz de la Plataforma por Tabarnia, Jaume Vives, ha asegurado que "Rafael (Casanova) nos pertenece" y ha defendido que el hecho de que el soberanismo se referencie en su figura es "la gran demostración de como han falseado la historia". En la ofrenda ha participado incluso Eduardo de Delás, que asegura ser descendiente del hermano de Casanova. Hasta ahora, a Casanova lo reivindicaba el catalanismo por su papel de autoridad en Barcelona y Cataluña durante el asedio de la ciudad entre 1713 y 1714.

Manifestantes contrarios a la independencia de Cataluña. cristóbal castro

A la ofrenda y posterior marcha no ha asistido el autoproclamado "presidente de Tabarnia", el dramaturgo Albert Boadella. Los representantes de la plataforma han explicado irónicamente que no ha podido cruzar la frontera. Tras la ofrenda, la marcha ha bajado la Via Laietana hasta llegar a la plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat. Al final de la marcha, Vives ha excusado la ausencia de Boadella y ha pedido a los asistentes que confíen en que su figura "llevará a Cataluña hasta Ítaca". "Esta guerra, con alegría y la verdad por bandera, la ganaremos. Viva Tabarnia catalana y española", ha expresado el portavoz, que ha destacado la numerosa asistencia a la protesta y ha ironizado afirmando que la han secundado "dos millones de personas".

Los manifestantes han llevado pancartas como "Aislarse es empobrecerse", "Seny y senyera, Tabarnia se queda", "Como Casanova, defiendo España" o "Somos y seremos españoles". Los manifestantes han tarareado el himno de España, han abucheado los símbolos independentistas colgados en balcones durante el recorrido y han coreado "Cataluña es España" y "Puigdemont, a prisión". La movilización ha llamado a "todos los tabarneses, catalanes, españoles y europeos" a "exaltar la fraternidad y el optimismo frente a la búsqueda de la ruptura y la falsa diferenciación".

El presidente de la asociación Plataforma por Tabarnia, Miquel Martínez, ha asegurado que llegarán "tan lejos como el independentismo quiera llegar", con lo que, si ellos vuelven a presentar una declaración unilateral de independencia, Tabarnia presentará un plan alternativo. Martínez ha aclarado que Tabarnia "no será un partido político" y que no tiene apoyo de ningún partido porque, según Martínez, no lo necesita, aunque sí ha aclarado que ellos apoyan a los partidos constitucionalistas.