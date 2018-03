El Ayuntamiento plantea crear tres carriles bici más en Chamberí

El Ayuntamiento de Madrid ha planteado crear otros tres carriles bici en el distrito de Chamberí, que se añadirían al existente ya en Santa Engracia y que levantó las quejas vecinales. Se trata de tres tramos en las calles de José Abascal y Arapiles, y en la avenida de Islas Filipinas. Las tres iniciativas fueron aprobadas en los presupuestos participativos del año pasado, y el gobierno municipal de Ahora Madrid estudia incluirlos en las cuentas de este año, que actualmente se hallan en proceso de elaboración.

La polémica en Chamberí sobre los carriles bici tendrá pronto un nuevo capítulo. Después de que un grupo de vecinos votara la semana pasada en el foro local del distrito (espacio de participación ciudadana creado por el equipo de Manuela Carmena) eliminar el carril bici de Santa Engracia, con estos tres nuevos tramos la tensión está asegurada.

Los nuevos carriles costarían unos 700.000 euros. El de la calle de José Abascal, el más caro de los tres según las previsiones (271.000 euros), se plantea como un itinerario ciclista de un kilómetro de longitud, separado de los coches. Conectará el paseo de la Castellana y Bravo Murillo. La segunda vía ciclista, también segregada, se realizará en la avenida de Filipinas, tendrá un recorrido de 700 metros y un coste de 245.000 euros. La tercera, entre Magallanes y Quevedo, será de tan solo 100 metros, y obligará al Ayuntamiento a desembolsar otros 100.000 euros.

Todas estas iniciativas se registraron el año pasado en los llamados "presupuestos participativos" municipales: un instrumento que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos para que puedan decidir dónde destinar un total de 100 millones de las cuentas públicas (60 millones para toda la urbe y 40 para los distritos).

El gobierno local —formado por ediles de Podemos, Equo, IU y Ganemos, y liderado por Manuela Carmena— recordó este viernes a EL PAÍS que todavía no se ha cerrado la redacción de las nuevas cuentas, de manera que aún no está formalizada la inclusión de dichos carriles. No obstante, una portavoz del Área de Participación, encabezada por el edil Pablo Soto, señaló que "el Ayuntamiento se compromete a incluir todos los proyectos aprobados en la votación final de los presupuestos participativos en el proyecto inicial del presupuesto general de Madrid".

El área de Soto "coordina" y se hace "garante de la neutralidad" del proceso final de selección. "En cada lista se van eligiendo los proyectos, desde el más votado hasta el menos votado, teniendo en cuenta que cada proyecto incluido no supere el presupuesto restante destinado a dicha lista", añade una portavoz.

En el caso de Chamberí, los nuevos carriles ocuparon las posiciones cuarta, quinta y décima entre los más votados, con 1.041 apoyos. En los presupuestos participativos pueden votar todos los empadronados mayores de 16 años. No obstante, hay dudas sobre la eficacia de su ejecución, ya que el año pasado solo se cumplió un cuarto de lo prometido.

Cinco años de vida útil

Ahora habrá que ver cuál será la reacción de los residentes ante la iniciativa. Un grupo de vecinos de Chamberí llevaron la semana pasada al foro de participación del barrio una propuesta de reversión del carril bici de Santa Engracia. Denunciaron su "peligrosidad" y su "escaso uso". Por ello, propusieron su conversión en ciclo carril (donde conviven vehículos y bicis).

Intentaron incluir su iniciativa en los presupuestos participativos de este año a través del foro local. Ganaron la votación, pero el equipo de Carmena frenó en dos días sus aspiraciones. El concejal de Participación, Pablo Soto, calificó de "inviable" la idea, ya que, dijo, el carril se financió con el remanente de tesorería, y apeló a la Ley de Estabilidad Presupuestaria para explicar que las obras a cargo del remanente no pueden tocarse durante cinco años. Es decir, que de construirse los nuevos carriles, estos deberán permanecer intactos durante un lustro, aunque en la próxima legislatura haya otro regidor.

Los vecinos cuestionan ese criterio. Exigen al Consistorio que consulte al Ministerio de Hacienda. De momento, el gobierno municipal no atiende su petición. El miércoles intentaron elevar el asunto al pleno, pero Ahora Madrid y el PSOE bloquearon su propuesta al no considerarla urgente.