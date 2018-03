Todo comienza con un dibujo

En la sociedad digital solemos olvidar que todo nace con un dibujo. “El cine, los videojuegos, la arquitectura, la publicidad: todo se dibuja primero”, explica Quique Maqueda, ilustrador y comisario de la muestra Dibumad, que celebra su primera edición en CentroCentro con el objetivo de poner en valor el trabajo de los ilustradores.

Dibumad quiere acercar la ilustración al público en general, y para ello ha reunido a 70 profesionales que desarrollan su trabajo en España. “Nuestro país tiene grandes ilustradores. Esta es solo una selección determinada por el espacio del que disponemos”, apunta Maqueda, y añade que a ella han sido invitados tanto artistas consagrados como emergentes. Mañana, a las 12.00, se presentará el libro Dibujar en la calle, del dibujante Alfredo González, Alfredo, Premio Nacional de Ilustración 2017; y a lo largo del fin de semana se rendirá homenaje al recientemente fallecido Forges.

Cartel de esta edición de Dibumad, obra de Quique Maqueda.

Según la organización de Dibumad, la evolución de la ilustración hacia el ámbito digital ha incrementado el número de jóvenes que escogen esta profesión para ganarse la vida. “Siempre me ha encantado dibujar. Cuando descubrí que podía convertir mi pasión en un trabajo, no me lo pensé dos veces y comencé a formarme”, cuenta Cristina Vaquero, de 21 años, la participante más joven de la muestra."Aunque a veces es difícil abrirte paso en esta profesión porque todavía falta reconocimiento". Entre la ilustración tradicional y la digital, Vaquero se decanta por la primera: “La digital te permite trabajar por zonas más al detalle y por lo general suele ser más rápida, pero si no es por encargo, yo prefiero y recomiendo la ilustración tradicional, esa que se puede tocar y sentir”.

Además de exhibir el trabajo de estos artistas, Dibumad tendrá una sección dedicada a la adquisición de obras. “Los ilustradores realizamos multitud de trabajos a lo largo de nuestras vidas. Muchos de ellos acaban bajo montañas de papeles porque no se reconoce su valor”, lamenta el comisario de la muestra. “Queremos mostrar a la gente que, por el precio de dos láminas de IKEA, por ejemplo, puede comprar una obra original de un ilustrador”, añade.

Dedicada durante toda su carrera a la ilustración infantil y juvenil, Jen del Pozo, otra de las participantes de la muestra, ha comenzado a dedicarse ahora al mundo del cómic. “Tengo muchas historias que contar y ese soporte es el idóneo para hacerlo”, explica la dibujante madrileña, residente en Santa Cruz de Tenerife.

Dibumad quiere que “la gente pierda el miedo a dibujar”. Para ello ha organizado una instalación participativa, bajo el nombre Tú la llevas, en la que cualquiera que lo desee podrá dibujar, sobre un mural y durante 10 minutos, “lo que lleva dentro”.

Además de talleres gratuitos (bajo previa inscripción en la web de CentroCentro) y un espacio de ponencias de ilustradores profesionales, Dibumad ha programado un ciclo de cine de animación a lo largo del fin de semana. “Se proyectarán películas de culto, al margen de DreamWorks o Pixar, que quizás el gran público no conoce, pero que han marcado un antes y un después en la historia de la animación”, concluye Maqueda.

Dibumad se celebra hasta el domingo en CentroCentro (calle de Montalbán, 1). Entrada gratuita.