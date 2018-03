El juzgado desestima el ‘habeas corpus’ que había solicitado la defensa de Magentí

Jordi Magentí, el pasado 27 de febrero. Toni Ferragut | VÍDEO: ATLAS

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Coloma de Farners ha desestimado este jueves la demanda de habeas corpus que había presentado por la mañna la defensa de Jordi Magentí Gamell, el presunto asesino de los dos jóvenes del Maresme en Susqueda, al considerar que se habrían agotado las 72 horas máximas de detención que contempla la ley antes de pasar a disposición judicial. Por este motivo pedía su “Inmediata puesta en libertad”.

La demanda se había presentado en base al artículo 1 de la Ley reguladora del habeas corpus, por sobrepasar las horas de arresto sin pasar a disposición del juez, porque la defensa de Magentí considera que la detención de su cliente se hizo a las siete de la mañana del pasado lunes en el Carrer Nou número 1 de Anglès (Girona), y no a las 9 de la mañana en la comisaría de Santa Coloma, como defienden los investigadores. La defensa sostiene que no se les comunicó a qué hora pasaría a disposición judicial, por lo tanto no se les notificó dentro del plazo previsto por la ley.

La defensa solicitaba en su demanda “la inmediata puesta en libertad” de Magentí, que sería lo que habría sucedido si el Juzgado de Instrucción número 1, que es el que debe decidir sobre la legalidad del arresto, hubiese aceptado la demanda.