Millet y Montull podrán salir de prisión si abonan una fianza

Fèlix Millet podrá abandonar la cárcel si abona una fianza de 400.000 euros. El expresidente del Palau de la Música está encarcelado desde el pasado 5 de febrero, de forma preventiva, tras ser condenado por el expolio de la institución musical. Le acompaña en la celda quien fue su mano derecha en el Palau, Jordi Montull, que también quedará libre si paga 100.000 euros. La Audiencia de Barcelona ha estimado, en parte, los recursos de las defensas y ha revocado su decisión de decretar el ingreso en prisión sin fianza.

La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona cree, sin embargo, que persiste el riesgo de fuga, que fue la razón por la que ordenó el ingreso en prisión de Millet y Montull. La defensa había alegado que el expresidente del Palau lleva 82 años viviendo en Cataluña y que ahora, anciano y con la salud delicada, no pensaba iniciar una nueva vida en el extranjero. Los magistrados replican que "el hecho de tener la residencia en un lugar durante largo tiempo, de tener familia u otras muestras de arraigo" no anula el riesgo de fuga. Si quienes han vivido siempre en un mismo sitio no pueden fugarse, ironiza el auto, entonces la prisión provisional solo podría dictarse "respecto de los integrantes de circos ambulantes".

Sin nombrarlo directamente, el auto cita como "ilustración" al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "Es público y notorio", dice, que "determinadas personas" que han vivido siempre en Cataluña, que tienen hijos que han "ostentado y se han postulado para cargos públicos, se encuentran en la actualidad en el extranjero, huidos de la acción de la justicia".

Familia engañada

Aunque acaba dando la razón de forma parcial, la Audiencia dispara duro contra Millet, condenado a nueve años y 8 meses de cárcel, y Montull (siete años y medio). La sala admite que el riesgo de fuga es "hipotético" y por ello resulta "imposible determinarlo con absoluta certeza". Pero recuerda que, en el caso de Millet, no está hablando de una persona que comete un hecho puntual, sino "una panoplia de hechos delictivos, de forma continuada, durante más de diez años". Los magistrados recuerdan que, según la sentencia, Millet engañó a su "esposa e hijas", porque aseguraron que desconocían que las obras en las viviendas, los viajes de placer o las bodas se pagaron con dinero del Palau.

La sala añade que la investigación solo ha permitido recuperar "una pequeña parte" de los fondos malversados (23 millones en total). Millet "no ha explicado dónde está el resto" del dinero o a qué lo dedicó. "No puede descartarse", agrega, que lo haya ocultado. La edad y las enfermedades tampoco hacen imposible su huida en un "adecuado medio de transporte" y no en un "turbo" instalado en su silla de ruedas, tal como había dicho su abogado. La Audiencia reprocha que se trató de un "chascarrillo fácil y de dudoso gusto".

En caso de que abonen la fianza, la Audiencia impone a Millet y Montull la oligación de comparecer ante la sala el primer día de cada mes, les prohíbe salir de España y les retira el pasaporte. Todo ello “bajo apercibimiento de su detención y posible nuevo ingreso en prisión en caso de incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones”.