Barcelona estrena Ohlalà!

El cine de autor francófono se suma a la más que amplia variedad de festivales de cine que se celebran anualmente en Barcelona. Ohlalâ! Film Festival se celebrará por primera vez del uno al ocho de marzo en dos sedes: el Instituto Francés y los cines Texas. Ambos son, de momento, los principales colaboradores de una idea promovida por las codirectoras de la nueva oferta cultural: Mélody Brechet y Ana-Belén Fernández. Brechet, vinculada a la distribución cinematográfica en Francia y también en España, se afincó en la capital catalana hace pocos años. Cuenta que le extrañó que no existiera un festival especializado de cine francés, más allá de algunos ciclos de los Verdi o el propio Instituto francés o de la programación especializada de la Filmoteca: “El cine comercial francés sí tiene entrada en Barcelona pero lo que queríamos era promover otro tipo de películas, no francesas, sino francófonas, para incluir producciones belgas, suizas o de Túnez o Senegal. Y de películas de autor que tienen reconocimiento en festivales, como el de Cannes o Berlín, pero que no entran en los circuitos comerciales”.

Lo que menos les costó fue pensar en el nombre del festival porque la expresión 'Ohlalà' viene a ilustrar múltiples sensaciones, como la alegría, la sorpresa y hasta la nostalgia. Lo que más, buscar un hueco en el cargado calendario de festivales de cine de la primavera barcelonesa— entre otros está el D'A, de cine de autor, el DocsBCN, el Sant Jordi Film Festival y el Mecal— y otro eventos que copan la ciudad, como el Mobile de la semana que viene: “Es importante porque queríamos que asistieran directores y artistas de las películas y eso era muy difícil con un evento de ese calibre”, añade Brechet.

En la sección oficial este año se programarán diez películas de diferentes géneros como ficción o animación. El universo de temas es amplio aunque con un predominio de historias que giran en torno a mujeres como La belle et la meute, de la directora Kaouther Ben Hania, un thriller sobre la Primavera Árabe que aborda los derechos de la mujer o Chez nous, de Lucas Belvaux, sobre la figura de una mujer que lidera un partido de extrema derecha del Norte de Francia.

Au revoir là-haut, de Albert Dupontel —sobre el libro homónimo de Pierre Lemaitre ganadora del premio Goncourt 2013— es la película que abre el festival el uno de marzo. Una mezcla de comedia, tragedia y poesía sobre dos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial que cuenta con trece nominaciones César de la Academia del cine francés 2018 y que ya ha sido vista por dos millones de espectadores en Francia. Las películas de la sección oficial se proyectarán entre el uno y el cinco de marzo en la sede del Instituto Francés.

Impacto del cine

La programación incluye una retrospectiva de cinco de los films más representativos del realizador Cédric Klapisch en los cines Texas los días seis, siete y ocho de marzo. Klapisch será el director francés que apadrinará la primera edición del Ohlalà: “se trata de un cine más popular dirigido a un público amplio por un director que se ganó el reconocimiento del ‘más barcelonés’ después del éxito que tuvo la película Una casa de locos (2002) que provocó que se duplicara el número de estudiantes Erasmus y turistas que visitaron Barcelona”. Esa producción, que se rodó en la capital catalana en 2001, será una de las que se podrá ver en el festival junto con Las muñecas rusas (2005), París (2008), Nueva vida en Nueva York (2013) y Nuestra vida en la Borgoña (2017). El vínculo que tiene con la ciudad fue uno de los motivos de Klapisch para aceptar ser el padrino de la primera edición de un festival que nace con voluntad de quedarse y de crecer, según aclara Brechet: “Este año arrancamos con pocos colaboradores y sin ningún tipo de ayuda o subvención pública pero de cara al que viene nos encantaría poder ampliar las sedes de proyección y conseguir que otros centros culturales de Barcelona se sumaran”.