Los conductores de Uber y Cabify sufren 50 ataques durante el fin de semana

La patronal de los vehículos de transporte con conductor (VTC), Unauto, ha denunciado esta mañana que sus conductores han sufrido unos 50 ataques durante el pasado fin de semana en Madrid. Rotura de cristales por el lanzamiento de piedras y daños por vertido de ácido y sustancias decapantes a los turismos son las principales acciones que han realizado grupos organizados, según ha denunciado el presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín.

Los ataques se han producido la noche del sábado y la mañana del domingo en pleno centro de la ciudad. Siempre atacaban varias personas, que rodeaban el vehículo. Acto seguido, le lanzaban con jeringuillas o globos el ácido o las piedras, con el consiguiente riesgo tanto para el conductor como para los pasajeros. "No sabían si iban con viajeros o no, porque nuestros vehículos llevan las lunas tintadas en los asientos posteriores", ha explicado Martín. En una ocasión, se ha intentado incluso sacar al vehículo de la carretera, cuando circulaba por la autovía de Extremadura (A-5). Por suerte, no se produjeron heridos.

Todos los hechos han sido denunciados ante la Brigada Provincial de Información, que ha abierto una investigación. Fuentes policiales aseguran que ya se ha identificado a uno de los autores de los últimos ataques y no descartan que pueda ser detenido en las próximas horas. "Parece que el objetivo, además de amedrentar a los conductores, es dañar los vehículos para limitar la operativa de las VTC. Lamentamos la impunidad con la que actúan estos grupos", ha añadido el presidente de Unauto.