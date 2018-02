Disminuyen los retrasos en el transporte en ambulancia no urgente

Una ambulancia de transporte no urgente en el hospital Gregorio Marañón.

Los retrasos en las peticiones de traslado no urgente de ambulancia del SUMMA se están reduciendo, según fuentes de la consejería de Sanidad. Estas mismas fuentes aseguran que el número de incidencias ha disminuido progresivamente desde que se produjo el fallo informático el pasado fin de semana. Se recuperará la normalidad del servicio a lo largo de la próxima, a medida que los errores se vayan solventando.

Entre el 10 y el 11 de febrero, el volcado de datos de un programa antiguo a uno nuevo del SUMMA produjo varios errores en el sistema de gestión de traslados en ambulancia no urgentes, lo que causaba que las peticiones de transporte no se registraran adecuadamente. Pacientes de toda Madrid se han visto afectados por este fallo (se realizan unas 5.000 peticiones de traslado diarios en la capital), teniendo que esperar hasta seis horas para que llegara una ambulancia. Muchos de ellos han tenido que pagar el traslado en taxi para no llegar tarde a las citas, desembolsando en algunos casos cientos de euros.

Para compensar la situación, Sanidad anunció el refuerzo del número de operadores en la mesa de coordinación de ambulancias: de 6 a 22 personas, para agilizar cualquier incidencia. El teléfono para solicitar el servicio regional de transporte sanitario no urgente o para conocer el estado de una petición es el 91 468 90 99.