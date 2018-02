Un fallo informático provoca el caos en las ambulancias para traslados

Carmen Pérez-Lanzac

Jerónima Castañeda y su marido, Serafín Martín, de 74 y 68 años, llevan tres días seguidos esperando una ambulancia que no llega. El paciente es él. La denunciante es ella. El lunes esperaron dos largas horas confiados en que llegaría. Dos horas de espera más tarde optaron por coger un taxi por el que tuvieron que desembolsar 35 euros. Ese día se retrasaron más de lo permitido y Martín no pudo hacer su sesión de rehabilitación en La Paz que le está ayudando a recuperar la movilidad del brazo tras una operación por cáncer. Durante seis semanas le han recomendado rehabilitación de lunes a viernes. Les quedan aún cuatro semanas. "Y si llegamos tarde, encima nos penalizan", se queja Jerónima. El martes, vuelta a empezar. Volvieron a coger un taxi. Y hoy, lo mismo. Un total de 210 euros (porque cogen un taxi para ir pero también para volver). "En el hospital es imposible encontrar a coordinadores, no te cogen el teléfono... Está siendo todo impresentable".