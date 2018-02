La falta de inversión deja otro año más sin terminar el teatro Daoiz y Velarde

El teatro Daoiz y Velarde (Retiro) sigue un año más sin camerinos, butacas ni caja escénica. Este espacio, que el PP proyectó en 2006, pero que ni Alberto Ruiz Gallardón ni Ana Botella concluyeron, debía estar listo en 2017, después de que el PSOE lograra incluir una partida de 1,5 millones de euros en las cuentas de Manuela Carmena. La falta de ejecución de inversiones lo deja, otra vez, sin acabar.

"No es que el teatro no esté finalizado, es que no han empezado las obras y han tenido un año desde que dispusimos el presupuesto necesario", lamentó este martes la concejal socialista Mar Espinar, tras visitar el recinto. El PSOE, socio de investidura de Carmena, logró que la coalición de Ahora Madrid incluyera en sus presupuestos una partida para este espacio escénico, que se encuentra en un antiguo cuartel militar. No obstante, el equipo municipal todavía no ha acometido ninguna obra.

Los socialistas se muestran decepcionados de que esa estructura, de 6.800 metros cuadrados, siga desnuda y vacía, con cuatro paredes y poco más. "Falta terminar la caja escénica, el patio de butacas y la dotación de la sala de control del teatro", explicó este martes el PSOE.

El Ayuntamiento asegura que "en los próximos dos meses estará listo el proyecto arquitectónico para completar el centro cultural Daoiz y Velarde, cuyo teatro quedó sin terminar en la legislatura anterior". "En el proyecto se contemplan los espacios que se encontraban sin acabar y otras mejoras para los usos que se le está dando a este centro de Retiro", remarcó una portavoz municipal del Área de Cultura, dirigido por la propia alcaldesa. "Una vez entregado el proyecto, comenzará el proceso de licitación de obras", agregó.

Tras llegar al Gobierno municipal, los miembros de Ahora Madrid, coalición liderada por Podemos, incidieron en la importancia de esa instalación. El concejal-presidente del distrito de Retiro, Nacho Murgui, calificó el teatro de "reivindicación histórica vecinal". Santiago Eraso, anterior consejero delegado de Madrid Destino, cifró en cambio en 2016 la inversión prevista para acondicionar el espacio.

Un espacio cultural

El Daoiz y Velarde fue pensado por los anteriores ejecutivos del PP como un conjunto de espacios culturales y teatro. Sin embargo, el equipo de Gallardón, y luego el de Botella, no lograron inaugurar toda la instalación. Solo fue posible abrir el espacio del centro cultural, ahora usado por los vecinos del barrio. Pero el teatro quedó sin estrenar.

Pedro Corral, anterior responsable de la política cultural del Consistorio con el PP, explica que no llegaron a inaugurar a tiempo el teatro "debido a la crisis económica", pero también afirma que "de haber estado un año más lo habríamos acometido". Aun así, recuerda que el centro cultural sí fue terminado a tiempo, y denuncia que, en su opinión, Murgui está cediendo ese espacio a "colectivos afines".

Los socialistas, sin embargo, creen que el PP no gestionó bien el asunto, y que el equipo de Carmena no está resolviendo el problema. "Entre la desidia de Ahora Madrid y los recortes del plan económico y financiero, algunos teatros de la capital están igual a como los dejó el Partido Popular: a medias", afirmó Espinar, quien cree que el Ayuntamiento no está cumpliendo con las expectativas.

Hace unas semanas, Espinar también denunció que la partida destinada a la recuperación del Teatro Madrid pasó de 700.000 euros a poco más de 40.000. La edil socialista exigió este martes al gobierno local más atención al tejido cultural de la capital, y volvió a incidir en los retrasos en el teatro de Retiro. "La infraestructura cultural sigue sin estar acabada, exactamente igual que hace dos años", criticó.