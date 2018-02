Objetivo: que el barrio vuelva a la escuela

“No tenemos buenas ideas, tenemos respuestas a preguntas complejas, se trata de hacer proyectos singulares, no es un modelo replicable”. El director del instituto escuela de la Trinitat Nova, Joan Artigal, es todo oficio y pasión. Está al frente del proyecto del nuevo centro del barrio, que no será un instituto escuela, sino un equipamiento comunitario. El edificio central será una biblioteca y mediateca. Y no será la de los alumnos. Será la del barrio. Porque el barrio lo necesita, y si es bueno para el barrio lo será para las familias. Y viceversa.

“Porque en educación el éxito se alcanza cuando los objetivos educativos son compartidos. Yo no quiero hacer una escuela muy chula. Quiero hacer una escuela que tenga sentido”, sigue Artigal. Una escuela, que, explica, abre el patio por la tarde: y no para extraescolares de los alumnos, sino para entrenar a futbol el equipo del barrio, con alumnos y no alumnos. El del instituto escuela de la Trinitat Nova es “un proyecto educativo de barrio que tiene significado en un barrio que ha sufrido un fuerte abandono”. Tanto, que la mayoría de las familias han optado por escolarizar a sus hijos en otros barrios. “Tenemos la necesidad de que nuestros chavales se miren al espejo y se sientan potentes”, sentencia el director.

El nuevo edificio del instituto escuela de la Trinitat Nova es uno de los proyectos que se impulsarán en el marco del Plan de Barrios del gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Un ambicioso proyecto de lucha contra la brecha social que destinará una cuarta parte de los 150 millones de presupuesto a educación. Porque “en la educación empieza todo”, ha afirmado este viernes la alcaldesa, que ha calificado a los maestros de “héroes democráticos”. “No se trata solo de hacer inversión en piedra ni asistencialismo, sino de reformar lo que tienen para que sean los territorios quienes reviertan los indicadores de desigualdad”, ha dicho. Porque, ha admitido: “Un niño nacido aquí no tiene las mismas oportunidades que en el Eixample o en Pedralbes, y es aquí donde lo tenemos que reforzar”.

Colau explicó que el plan destinará 28 millones de euros a proyectos vinculados a la educación y la cultura. 20 serán inversiones directas en centros para adecuarlos a nuevos proyectos educativos. También se han incorporado 61 profesionales especialistas psico-sociales a las plantillas de maestros para atender mejor al alumnado y se destinarán también fondos a reforzar la educación en el ocio, “porque también hay grandes desigualdades fuera de la escuela, si en la educación comienza todo es donde se pueden ensanchar las oportunidades de futuro de los niños”, ha apuntado la teniente de alcalde de derechos sociales, Laia Ortiz. “Queremos una escuela pública de calidad en los 73 barrios de Barcelona y queremos un punto de partida similar, ya no decimos igual”, ha insistido la alcaldesa.

El comisionado de Cultura, Joan Subirats, ha defendido la necesidad de que los niños de la ciudad “incorporen en su mochila elementos no estrictamente educativos”, como la cultura y el ocio. Que vayan a exposiciones, lean, a museos, al teatro y conciertos... “El informe PISA siempre dice que Finlandia es el país de referencia, pero allí el 85% de los adultos ha ido a la universidad y en Barcelona estamos en el 56%”.

Con la misma pasión que el director del instituto escuela ha cerrado la rueda de prensa Ester Bonal, del proyecto Educarts de los barrios de la Zona Nord, los más castigados de la ciudad.

Bonal ha lanzado peticiones a la alcaldesa y a los medios. A Colau, que el plan de barrios se alargue en el tiempo, “para que el trabajo no se quede a medias, porque quien paga el pato siempre son los mismos”. “Necesitamos mejorar estas realidades. Los chavales necesitan sentirse seguros para aprender, un niño con miedo no aprenderá nada. Si lo hacemos así menos criaturas se nos perderán por las grietas”, ha afirmado. A los medios, les ha pedido que cuenten los proyectos que valen la pena.