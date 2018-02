Ciudadanos pide devolver el dinero por retrasos en Cercanías

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, se desmarcó ayer con una propuesta sobre Cercanías que no concitó el apoyo del resto de los grupos. Aguado anunció que presentará una proposición de ley (no vinculante) para que Renfe devuelva a los usuarios el importe íntegro del billete de cercanías siempre que se produzcan retrasos superiores a 15 minutos en el trayecto. “No podemos permitir tener un prestador de servicios en la Comunidad como Renfe que acumule retrasos de 15, 20 minutos, media hora, y aquí no pase nada”, añadió.

El portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, recordó a este respecto ayer que están colaborando con el Ministerio de Fomento para solucionar las incidencias de cercanías, “más allá de ideas brillantes de última hora”. “El primer paso va a ser el plan de choque [de Fomento] de marzo que confiamos en que dé solución a las incidencias”, dijo Garrido.

Al respecto, añadió Aguado: "Los madrileños están cansados de promesas y planes de choques cuando lo que hace falta es una previsión. Ya hemos conocido muchas propuestas de otros ministros que no se han traducido en nada".

Por su parte, el portavoz del PSOE madrileño, Ángel Gabilondo, criticó la idea de Ciudadanos, que debería encuadrarse, en su opinión, "en un proyecto más general". "No somos muy partidarios de medidas aisladas para de repente solucionar los problemas", dijo.