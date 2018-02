La nieve provoca problemas de transporte en Madrid

Complicaciones en las carreteras que rodean la capital este lunes. ATLAS

La nevada que este lunes ha caído sobre Madrid está teniendo efectos en los principales medios de transporte de la región. El aeropuerto de Barajas, que a esta hora ya mantiene operativas sus cuatro pistas tras cerrar dos durante la mañana, ha cancelado 25 vuelos. Las carreteras presentan también problemas de circulación por la acumulación de nieve en la calzada. Tanto la M-40 como la M-30, las principales vías de circunvalación de la capital, sufren importantes retenciones en todo su trazado.

La Delegación de Gobierno ha activado por primera vez este año el nivel de preemergencia por nieve en la red de carreteras del Estado que pasan por la región, una medida que la Comunidad también ha activado en las vías de su competencia. El Ayuntamiento de Madrid activó ayer el Plan de Emergencias Invernales ante los previsibles problemas de circulación. Desde todas las administraciones se hacen llamamientos para evitar usar el vehículo privado. De persistir las precipitaciones, los desplazamientos de la hora punta de la tarde pueden agravar los problemas.

Este mediodía, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado el nivel de aviso de amarillo (el primer nivel de alerta, en el que no existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta) a naranja (segundo nivel de alerta y que supone un riesgo importante y cierto grado de peligro para las actividades usuales) en gran parte de Madrid, que hasta ahora estaba por completo en amarillo. Se espera una acumulación de hasta cinco centímetros de nieve en las próximas horas.

En las carreteras de la región hay retenciones en la M-30 en sentido sur en los arcos este y oeste, así como en M-607 y A-6 sentido salida. En la A-3, según la DGT, es necesario el uso de cadenas entre Fuentidueña de Tajo y Estremera.

Además, los trenes de larga distancia del AVE han reducido la velocidad de circulación a 160 kilómetros por hora en la comunicación de la ciudad con el este peninsular. Las líneas afectadas son las que enlazan Madrid con Barcelona, Ciudad Real y Alicante, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Cinco centímetros de nieve

En la M-40 se ha prohibido el uso del carril izquierdo y ha quedado restringido el paso a camiones, según informa la DGT, lo que no ha evitado que haya retenciones en la vía de circunvalación más transitada de la ciudad.

El Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ubicada al norte de la capital, ha decidido el cese de las actividades y el cierre del campus de Cantoblanco que está intransitable debido al temporal de nieve que lleva cayendo en las últimas horas.

La anterior nevada que se recuerda en Madrid de este calibre fue la de 2009. Aunque no fue de récord, provocó el colapso que causó en la M-40, con cientos de conductores atrapados, y el cierre de Barajas durante cinco horas. Mariano Rajoy exigió entonces la dimisión de la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. La Aemet, recuerda en su blog el meteorólogo José Antonio Maldonado, no estuvo acertada. Alertó de nevadas en Madrid de entre tres y cuatro centímetros, correspondientes a nivel amarillo, aunque finalmente las cantidades acumuladas fueron de nivel naranja, "de siete centímetros en Barajas y de cinco en el interior de la ciudad". "En la M-40, en la M-50 y en algunos barrios del extrarradio fueron ligeramente superiores. No se trató, por tanto, de nevadas copiosas", sostiene Maldonado.

Ahora, la Aemet espera una acumulación de nieve en 24 horas de cinco centímetros en el área metropolitana y Henares, Sur, Vegas y Oeste, que tienen aviso naranja entre las 12.00 y las 00.00. Las acumulaciones se esperan a partir de 600-700 metros. El riesgo de que la hora punta de la tarde se complique con el desplazamiento de vuelta a casa de cientos de miles de vehículos es elevado.

Durante la mañana, antes de que la nieve se hiciera más copiosa, ha habido importantes atascos en el Norte de la ciudad provocados por el cierre de madrugada del paso inferior de plaza de Castilla en sentido centro debido a las filtraciones de agua. Esto ha obligado a los coches a desviarse por la superficie y ha provocado, desde las 7.15 importantes retenciones que a las 9.30 seguían presentes. El corte ha tenido repercusiones en los accesos por la zona como son la M-67, la Avenida de Burgos o la M-11.

El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado este lunes sus efectivos de Gestión y Vigilancia de la Circulación debido a la previsión de lluvia o nieve, anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Como es habitual cuando se esperan precipitaciones, se recomienda el uso del transporte público. Según ha informado el Consistorio, la Dirección de Gestión y Vigilancia de la Circulación, dependiente del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, ha agilizado los horarios de entrada en servicio de los dispositivos habituales de agentes de movilidad, especialmente de los que están asignados a los cruces e intersecciones con mayor impacto en la congestión circulatoria.

La EMT ha vuelto a habilitar un dispositivo específico de grúas, en concreto un total de seis grúas en otros tantos puntos claves en el entorno de la M-30, para facilitar la retirada urgente de vehículos que presenten incidencias que afecten a la circulación. Estas grúas se sumarán a las del servicio habitual de grúas de Madrid Calle 30. El área de Medio Ambiente está en coordinación permanente con Policía Municipal, con el Consorcio Regional de Transportes y la Dirección General de Tráfico.