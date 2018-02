Los hoteles abrieron 1.815 camas en Barcelona en 2017

Los establecimientos abiertos en 2017 se ubican en los distritos del Eixample y Ciutat Vella, además de la zona del 22@. Pertenecen mayoritariamente a grandes cadenas, sin socios inversores externos, o a fondos de inversión que operan de la mano de cadenas gestoras internacionales. También dominan los de cuatro y cinco estrellas. Y varios superan las cien habitaciones. Es el caso del Almanac, en Gran Via, de cinco estrellas. El SB Glòries, de cuatro superior que tiene 235 habitaciones, en la calle de Badajoz; o el Golden Tulip, con 159, en la calle de Àvila. De cinco estrellas también ha abierto el OD, en la calle de Aragó, 62 habitaciones; o el The One, en Provença, un cinco estrellas gran lujo de 88 habitaciones. Y de cuatro, el Yurbban Passage, en la calle de Trafalgar o el Room Mate Gerard, de 66 tocando a Urquinaona. En 2017, también abrieron, de tres estrellas, el Ayra, en Sants, y el Niu, en la Rambla del Raval.