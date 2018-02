Alta coreografía para retomar la temporada de ballet

La emblemática compañía de danza contemporánea sueca Cullberg Ballet estrena este viernes en el Mercat de les Flors de Barcelona Protagonist, del talentoso coreógrafo Jefta van Dinther (Utrech, 1980), mientras que el sábado, en el Auditori de Terrassa, comienza la 35ª Temporada BBVA de Danza con la actuación de la magnífica compañía Ailey II, The Next Generation of Dance, que ofrecerá un programa formado por la mítica coreografía Revelations (1960), del fundador de la compañía norteamericana, Alvin Ailey (1931-1989), Circular (2016), de Joe Man Joo, y Breaking point (2017), de Renee I. McDonald.

Protagonista, que podrá verse hasta el dia 4 de febrero en el Mercat, se convierte en la segunda obra que Van Dinther ha creado para el Cullberg Ballet; la primera fue Plateau Effect, que se estrenó en 2013. Al artista le apetecía volver a trabajar con esa compañía tras su primera experiencia, ya que "se crearon unos vínculos de entendimientos que son importantes para desarrollar su proceso creativo". Además, afirma que colaborar con el Cullberg Ballet es "un premio para cualquier coreógrafo: ofrece unas condiciones de trabajo que, en cualquier otra compañía, serían un sueño" y ahora quería crear una pieza de gran formato. Protagonist es un montaje para 14 bailarines y en el que han participado los colaboradores habituales del coreógrafo: David Kiers, que ha ideado la música y los pasajes sonoros; Minna Tiikkainen, que ha realizado el diseño de luces, mientras Simka se ha ocupado de la escenografía. Además, cuenta con la colaboración del cantante sueco Elías, que interpreta canciones revolucionarias. El estreno es "una parábola sobre los vínculos, las alianzas y los afectos, sin olvidar el aislamiento y el control", afirma su autor. Todos esos ingredientes convierten la actuación en una de las más esperadas de la programación del Mercat.

Además, la noche del sábado, en el Centro Cultural de Terrassa brillará el arrollador y vital baile de la Ailey II. The Next Generatin of Dance, al igual que lo hizo en el Festival Castell de Peralada de 2016. El legendario estilo creado por Ailey al formar en 1958 un ballet compuesto por afroamericanos palpita en esta nueva generación de intérpretes, que entrelazan la danza moderna con la contemporánea y el jazz. En la programación de la 35ª.Temporada BBVA de danza, una de las más consolidadas de España, figuran para los próximos meses las actuaciones de María Pagés, el Ballet de Burdeos, Ivan Vasiliev y el Scapino Ballet de Rotterdam, amén de diversas galas de estrellas internacionales.