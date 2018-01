Carla Simón y su ‘Estiu 1993’ conquistan los Gaudí

Carla Simón y su Estiu 1993 ha conquistado al jurado de los Gaudí: mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor montaje y también el Gaudí a la mejor actriz secundaria para Bruna Cusí por su papel en la película que explica la historia personal de Carla Simón. Una experiencia dura —quedarse huérfana a los seis años tras la muerte, primero del padre y luego de la madre, cambiar de entorno y afrontar una nueva familia —, sensible y emotiva con la que Simón trabó su ópera prima que suma ahora más premios a los que ya ha cosechado en los festivales de Berlín, Málaga y los premios Feroz. Y que llega la semana próxima a los premios Goya con 8 nominaciones en cartera.

Estiu 1993, que partió con 14 nominaciones, era una de las favoritas en la décima edición de los Gaudí pero en la carrera había otras competidoras de peso como Incerta glòria, de Agustí Villaronga, que ha sido reconocida con 8 estatuillas gaudinianas, entre ellas la de mejor actriz para Núria Prims, que da vida a la inquietante Carlana en la cinta, y el mejor actor secundario para Oriol Pla. El resto de los Gaudís que han premiado la historia sobre la sinrazón y la miseria de la Guerra Civil, basada en el libro del mismo título de Joan Sales, han reconocido el trabajo de buena parte del equipo que realizó la película como dirección de producción, fotografía, vestuario y sonido, entre otros.

Simón ha ganado la baza en la categoría de mejor dirección a Isabel Coixet con La Librería, a Villaronga (Incerta glòria) y Carlos Marques-Marcet con Tierra Firme. La película de Coixet, que partía como una de las favoritas con 12 nominaciones, finalmente obtuvo dos: mejor dirección artística y mejor música original. La librería era, de hecho, una de las claras favoritas al Gaudí a la mejor película en lengua no catalana, estatuilla que se llevó Tierra firme, de Carlos Marques-Marcet, que hace dos años se impuso en los galardones de la Academia del Cine Catalán con sus 10.000 kilómetros.

“Somos una nación”

El presentador de la gala de esta edición, David Verdaguer, fue reconocido con el Gaudí a mejor actor masculino por su papel en Tierra Firme. Unos premios que han tenido una importante —y no habitual— presencia de mujeres que después de alcanzar la paridad en las nominaciones, lo volvieron a conseguir con las estatuillas: 11 de 22. La actriz Mercè Sampietro recogió el Gaudí de Honor. Y por primera vez, para celebrar el décimo aniversario, se introdujo el premio del público que reconoció a la película La llamada, de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

El president del Parlament, Roger Torrent, junto a los asientos vacíos. XAVIER TORRES

La gala se celebró en el auditorio del Fórum con unas 2.000 personas en platea. Grandes lazos amarillos ocupaban las localidad es reservadas para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont —que apareció en la pantalla al inicio de la gala en un cameo bromeando con el presentador—, el vicepresidente Oriol Junqueras, y el consejero de Cultura, Lluís Puig. Un vacío que fue saludado con un largo aplauso por el público. El recuerdo a los que no estaban y la protesta quedó clara en algunas de las intervenciones de los que recogieron los premios. Una de las más contundentes fue la de la actriz Montserrat Carulla: “somos una nación y exigimos la libertad de los presos y el regreso de los exiliados”. También fue rotunda la presidenta de la Academia, Isona Passola: “es la primera vez que el presidente de la Generalitat no está en la gala de los Gaudí. No creo que la gente del cine comparta lo que está pasando. Que vuelvan a casa, que salgan de la cárcel y que vuelvan del exilio”.

Passola, muy preocupada por el futuro del cine catalán, que se ve amenazado por la anulación de la tasa de las operadores dictada por el Constitucional —una de las fuentes de ingresos para la industria cinematográfica— y el recorte de TV3 a la producción y coproducción a consecuencia de la multa por el IVA, exigió medidas urgentes: “ésta podría ser la última gala del cine catalán”.