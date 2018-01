Los nuevos capitanes de la cultura madrileña

1. Planes inmediatos resumidos en un tuit. Ilusionar al equipo. Definir estrategias. Despegar.

2. Tres grandes objetivos para tu mandato. Consolidar iniciativas transversales entre las instituciones de Matadero y poner en marcha nuevos programas propios; que el centro sea parte del debate global sobre los grandes temas, y que se convierta en un espacio radical de oportunidad y experimento desde la interdisciplinaridad.

3. El error que no quiere cometer. Que en la gestión del día a día los árboles no me dejen ver el bosque.

4. Una palabra que le gustaría que definiese su gestión cuando concluya. . Ambición.